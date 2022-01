Apple Watch kopen in 2022: welke smartwatch past het beste bij jou

Wil je een Apple Watch in 2022 kopen, maar weet je niet welke je moet nemen? Geen nood, na het lezen van dit artikel weet je binnen een paar minuten welke Apple Watch je het beste kunt kopen!

Apple Watch kopen in 2022

Wanneer je een Apple Watch wilt kopen sta je voor een lastige keuze. Ga je voor (op dit moment) de nieuwste Apple Watch Series 7? Of kun je beter voor een prijsbewuste keuze gaan zoals de Apple Watch SE? Geen nood, wij helpen je met deze lastige keuze. Alvast veel plezier met je Apple Watch!

De beste keuze: Apple Watch Series 7 of Series 6

De Apple Watch Series 7 is op dit moment het nieuwste en beste model. Hij heeft een groter en helderder scherm en is stof- en stootbestendiger dan de Apple Watch Series 6. Daarnaast is hij nog sneller op te laden en krijg je er een usb-c-oplader bij, in plaats van de standaard usb-oplader.

Verder heeft Apple de maten van de kast vergroot naar 41 en 45 millimeter (mm), maar daar merk je in de praktijk niet heel veel van. Dit is een tikkeltje groter dan de Apple Watch Series 6, die beschikbaar is in de maten 40 mm en 44 mm. Beide horloges zijn waterbestendig (tot 50 meter) en hebben valdetectie. Het always-on scherm zit ook op alle twee de smartwatches. Uiteraard hebben beide smartwatches alle andere gezondheidsfuncties zoals een hartslagmeter, stappenteller en work-outs.

Niet veel verschil tussen Apple Watch Series 7 en Series 6

Er zit dus niet heel veel verschil tussen de Apple Watch Series 6 en de Apple Watch Series 7. Een nieuwe Apple Watch Series 6 (40mm) heb je al voor 350 euro, een 44mm versie is een paar euro duurder: 355 euro. De Apple Watch Series 7 (41mm) kost 399 euro en voor de 45mm-versie betaal je 429 euro. Het scheelt dus zo’n 50-70 euro tussen de Apple Watch Series 6 en Apple Watch Series 7. Kijk daarom even of dat voor jouw het verschil aan functies goedmaakt.

En ga je dan voor de Apple Watch Series 7, dan heb je nog de keuze om voor de cellular-versie (4G) te gaan. Hierdoor heeft je Apple-horloge een zelfstandige mobiele internetverbinding, en hoef je dus niet continu meer je iPhone bij je te dragen. Een Apple Watch met 4G is bijvoorbeeld ideaal voor wanneer je een rondje gaat hardlopen en onderweg muziek via Apple Music of Spotify wil streamen.

Beste verhouding prijs en kwaliteit: Apple Watch SE

De huidige Apple Watch SE verscheen in 2020. De SE is een interessante optie voor iedereen die een recente Apple Watch wilt met een betaalbare prijs. De huidige Apple Watch SE heeft het uiterlijk van de Apple Watch Series 6 en Apple Watch Series 7, maar beschikt niet over alle functies zoals een scherm dat altijd aanstaat of een saturatiemeter.

Volop andere functies

Alhoewel deze twee functies aan de neus van de Apple Watch SE voorbijgaan, heeft het horloge gelukkig wel een hoop andere gezondheidsfuncties. De smartwatch kan bijvoorbeeld je hartslag registreren. Ook kun je het horloge prima tijdens het sporten dragen, want hij heeft onder meer een ingebouwde stappenteller en versnellingsmeter. Uiteraard kun je dan ook tal van verschillende work-outs bijhouden. Daarnaast is dit horloge waterbestendig tot een diepte van 50 meter.

Iets langzamere chip en kortere ondersteuning

De Apple Watch heeft een iets langzamere chip dan die in de Apple Watch Series 6 of de Series 7 maar daar merk je in de praktijk niet veel van. De S5-chip van het SE-horloge is namelijk al erg rap en prettig in gebruik. De meeste mensen zullen hier dus genoeg aan hebben.

Het enige dat je niet moet vergeten is de ondersteuningstermijn. De Apple Watch SE is een ouder dan de Series 7, dus (waarschijnlijk) krijgt het horloge ook één software-update minder.

Zo goedkoop mogelijk: Apple Watch Series 3

Wil je een zo goedkoop mogelijke Apple Watch, die nog steeds door Apple wordt ondersteund? We raden het niet aan, maar je hebt dan de optie om een Apple Watch Series 3 te kopen. Voor zo’n 218 euro heb je dan een Apple Watch, die nu nog steeds updates krijgt.

Veel ontbrekende features

Je gaat dan wel een behoorlijk aantal functies missen. De oudere Apple Watch mist onder andere het kompas en de ECG-functie, waarmee je een soort hartfilmpje maakt. Daarnaast krijg je vaak de nieuwe wijzerplaten of andere cosmetische toevoegingen niet.

Verder heeft de Apple Watch Series 3 de minste hoeveelheid opslagruimte. Bij updates is dat (tegenwoordig) geen probleem, maar je hebt maar een beperkte hoeveelheid ruimte om apps te installeren. Ook het scherm is een stuk kleiner (vanwege de dikke randen). Daarnaast is de Apple Watch Series 3 ook trager vanwege de oudere processor. Dit merk je wel als je vaak door apps en schermpjes bladert op je Watch. Vergeet niet dat de ondersteuning van Apple voor de Apple Watch Series 3 ook een stuk korter is dan de nieuwere modellen.

Waterdicht met genoeg sportfuncties

Wel is de Apple Watch Series 3 waterdicht (ga er gerust mee zwemmen) en is hij beschikbaar in een 42‑mm of 38‑mm kast. Uiteraard heeft deze oudgediende ook een stappenteller, een hartslagmeter en kun je er allerlei soorten gezondheidsfuncties mee bijhouden.

Wanneer je toch echt voor een Apple Watch Series 3 wilt gaan vanwege een beperkt budget, kun je het beste de refurbished of tweedehands markt bekijken. Op Marktplaats en in onze refurbished prijsvergelijker kun je al een Apple Watch Series 3 kopen voor 150 euro en minder.

Of nog even wachten: Apple Watch Series 8 in 2022

Volgens de geruchtenmolen verschijnt er dit jaar niet alleen een Apple Watch Series 8, maar komt ook er een update voor de Apple Watch SE en een speciale Watch voor fanatieke sporters met een robuuster design.

Moet je dan nog even wachten met het kopen van een Apple Watch in 2022? Misschien, maar wat Apple in de planning heeft voor de Watch Series 8 blijft nog gissen. Misschien dat de nieuwe Watch een herzien ontwerp krijgt, want volgens de geruchten komt de Apple Watch Series 8 er in ieder geval in een extra groot formaat.

Toch lijkt het erop dat de Apple Watch Series 8 niet zo heel vernieuwend wordt. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat de Apple Watch Series 8 een sensor krijgt voor het meten van de bloedsuiker of lichaamstemperatuur. Dit vertelde Apple-analist Mark Gurman.

Apple had vorig jaar plannen om de sensor voor het meten van de lichaamstemperatuur bij de Series 8 van 2022 te introduceren, maar volgens Gurman wordt daar bij Apple nog nauwelijks over gesproken. De kans is dus klein dat de Apple Series 8 je lichaamstemperatuur in de gaten houdt, waarbij je een seintje krijgt als deze te hoog is.

Nieuwe Watch, oudere modellen (iets) goedkoper

Als de Apple Watch Series 8 dan eindelijk verschijnt heb je vaak wel als voordeel dat de oudere modellen weer iets goedkoper worden. Maar hoe lang je precies nog moet wachten is nog niet bekend. Waarschijnlijk moet je nog tot het najaar van 2022 wachten voordat de Apple Watch Series 8 te koop is. De nieuwe smartwatch wordt dan hopelijk met de iPhone 14 gepresenteerd.

