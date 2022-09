Last minute-gerucht: Apple Watch voor kinderen op komst

Er komen naar verwachting drie nieuwe Apple Watches. Maar volgens een last minute-gerucht gaat Apple ook een speciale Apple Watch voor kinderen aankondigen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Veel vraag naar Apple Watch voor kinderen’

Volgens een recent artikel van de New York Times gaat Apple morgen tijdens het iPhone 14-event een Apple Watch voor kinderen aankondigen. Het verhaal van de krant komt niet uit de lucht vallen. Meerdere (oud-)werknemers van elektronica-winkels vertelden dat ouders regelmatig kwamen vragen naar een Apple Watch voor hun kinderen.

‘Apple Watch voor kinderen goedkoper dan Watch SE’

De Apple Watch stelt ouders in staat om hun kinderen te tracken en de kinderen kunnen dan (in geval van nood) met de smartwatch bellen. Of je je kind überhaupt altijd moet volgen, lijkt ons echter een kwestie voor de pedagogische wetenschappers.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Goedkoop kinderhorloge kan bellen via Family Setup

Dat de goedkope Apple Watch zonder iPhone in de buurt nog kan bellen, komt door Family Setup. Dit is een functie die Apple met watchOS 7 toevoegde. Met deze optie kan je alle functies, zoals bellen en sms’en, gebruiken zonder verbonden te zijn met een iPhone. Met de originele iPhone waar je deze Family Setup oorspronkelijk mee instelde, kan je de Apple Watch nog wel volgen met de functie ‘Zoek mijn‘.

Volgens het artikel in de New York Times is de reden dat Apple er drie jaar over heeft gedaan om deze functie te implementeren, te wijten aan de kopzorgen rondom de levensduur van de accu. Zonder iPhone in de buurt zou deze Apple Watch voor kinderen alle taken helemaal zelf moeten uitvoeren. Dat vraagt enorm veel van de batterij.

De prijs van de nieuwe Apple Watch SE

Meer details over deze goedkopere Apple Watch zijn op dit moment nog onduidelijk. We weten niet eens of deze smartwatch er überhaupt gaat komen. Het bericht van de New York Times zegt dat Apple een Apple Watch met ondersteuning voor Family Sharing kan uitbrengen voor minder dan 279 dollar. De prijs van de toekomstige Apple Watch SE 2022 wordt geschat op 319 euro.

Het is ook mogelijk dat de Apple Watch SE 2022 en de Apple Watch voor kinderen stiekem hetzelfde product zijn. We gaan het zien op het iPhone 14-event van 7 september! Naast deze Apple Watch kondigt Apple ook een Apple Watch Series 8 en een Apple Watch Pro aan. Verder verwachten we natuurlijk een hele rits aan iPhone 14‘s en de nieuwe AirPods Pro 2.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!