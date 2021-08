‘Apple werkt aan nieuwe hydratatie-sensor voor de Apple Watch’

Apple werkt aan een hydratatie-sensor voor de Apple Watch. Deze sensor is de eerste van zijn soort en brengt een handige nieuwe gezondheidsfeature naar de populaire smartwatch.

Lees verder na de advertentie.

Hydratatie-sensor voor Apple Watch in aantocht

Apple heeft een hydratatie-sensor voor de Apple Watch gepatenteerd. Dat ontdekte Patently Apple. De nieuwe hydratatie-sensor komt in de vorm van niet-invasieve elektroden die tegen de huid worden geplaatst. Apple beschrijft het als een “betrouwbare en elegante” manier om de hydratatie meten.

“Traditionele technieken voor het meten van hydratatie zijn over het algemeen invasief, duur of onbetrouwbaar”, aldus Apple. Hiermee verwijst het bedrijf naar bestaande manieren om hydratatie te meten, zoals tests voor eenmalig gebruik. Apples sensor meet de hydratatie van de gebruiker op basis van zweetdruppels op de huid.

Drink genoeg water, maar niet té veel…

Apple zegt dat het hydratatie-meetsysteem “niet-invasief, herhaaldelijk, nauwkeurig en automatisch” werkt. Volgens het patent spoort de Apple Watch op basis van hydratatie-gegevens gebruikers aan om meer of minder te drinken. Veel mensen vergeten overdag genoeg water te drinken. Een hydratatie-sensor zou een goede oplossing kunnen zijn.

Te veel of te weinig water drinken heeft aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid van een mens. Uitdroging staat in verband met verschillende gezondheidsproblemen. Denk hierbij aan beroertes, hoofdpijn en concentratiestoornissen. Te veel drinken kan juist weer leiden tot vermoeidheid, verwardheid of zelfs de dood. Moet je wel echt bizar veel drinken, hoor.

Patenten bieden geen garantie voor de komst van nieuwe features. Iedere feature begint echter bij een patent. Het zou dus zomaar kunnen dat de Apple Watch in de nabije toekomst beschikt over een hydratatie-sensor.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Dat kan via de website en onze gratis iPhoned-app. Ook kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Meer Apple-nieuws: