Apple Watch redt man met hartinfarct (dankzij deze ingeschakelde functie) 

De Apple Watch heeft een Amerikaanse man gered, die getroffen was door een hartinfarct. Deze belangrijke functie heeft zijn leven gered!

Apple Watch redt leven

In de Verenigde Staten heeft een man zijn leven te danken aan zijn Apple Watch. Derick Gant deed een training in zijn tuin, waar hij touwtje aan het springen was. Hij besloot de intensiviteit van de training op te voeren, om zijn persoonlijke record te verbreken. Hij zette inderdaad een nieuw persoonlijk record, maar kort daarna ging het mis. Door een hartinfarct stortte Gant in en viel hij op de grond.

Na deze val voelde Gant zijn arm en been niet meer, ook niet na enkele minuten. In eerste instantie verwachtte Gant na een aantal minuten weer in orde te zijn, maar dat was niet het geval. De Apple Watch registreerde de val van Gant na zijn hartinfarct, waardoor de smartwatch direct de mogelijkheid gaf om de hulpdiensten te contacteren. Dat deed Gant, waarna hij binnen korte tijd de benodigde hulp kreeg.

Valdetectie bij de Apple Watch

De Amerikaan kon na het hartinfarct snel een beroep doen op de hulpdiensten, door de valdetectie in de Apple Watch. Met de functie detecteert de smartwatch een harde val. Vervolgens geeft de Apple Watch direct de optie om een alarmsignaal te laten klinken en contact op te nemen met de hulpdiensten. Het is een functie die je nooit nodig hoopt te hebben, maar op belangrijke momenten wel het verschil kan maken. Zo schakel je valdetectie bij de Apple Watch in:

Open de Watch-app op je iPhone; Tik op ‘SOS-noodmelding’; Zet de schakelaar achter ‘Valdetectie’ aan.

Heb je de functie ingeschakeld? In dat geval registreert de Apple Watch een eventuele val. De smartwatch geeft bij een geregistreerde val een melding om de hulpdiensten direct te bereiken. Let wel op, want als je fysiek actiever bent is de kans groter dat de Apple Watch ten onrechte een val registreert. Het is dan aan te raden om onder ‘Valdetectie’ voor ‘Ingeschakeld bij work-outs’ te kiezen. Zo verminder je de kans op valse detecties bij de Apple Watch.

Deze Apple Watches hebben valdetectie

Het incident van Derick Gant is inmiddels een jaar geleden, hij is weer volledig hersteld van zijn hartinfarct. Het is niet de eerste keer dat de Apple Watch iemands leven redt, zo heeft de smartwatch met valdetectie al vaker de hulpdiensten gewaarschuwd. Dat is niet de enige levensreddende feature bij de Apple Watch, want de smartwatch kan ook hartproblemen en bloedstolsels registreren. De smartwatch kan op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan je gezondheid.

De Apple Watch Series 4 en nieuwer beschikken over valdetectie. Bij de Apple Watch Series 8 en nieuwer heeft Apple daar ook ongeluksdetectie aan toegevoegd, zodat de smartwatch ernstige auto-ongelukken herkent. Zowel val- als ongeluksdetectie zijn features die je hopelijk nooit hoeft te gebruiken, maar je het beste wel kunt inschakelen voor het geval dat. Ben je nog op zoek naar een nieuwe smartwatch die over beide functies beschikt? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de Apple Watch SE 2022 en de Apple Watch Series 10: