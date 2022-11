Apple Watch kan hartaanval herkennen (terwijl Apple zegt van niet)

De Apple Watch heeft al vanaf de Series 4 een Ecg-app om je hartslag en hartritme vast te leggen, maar om een hartaanval te herkennen is de smartwatch niet geschikt. Toch blijkt uit een nieuw onderzoek dat het wel degelijk mogelijk is.

Apple Watch: hartaanval herkennen

Om een hartfilmpje te maken met je Apple Watch Series 4 (of hoger) open je de Ecg-app en houd je een vinger op de Digital Crown. Daarna hoef je maar 30 seconden te wachten om de opname te maken.

Zie je de app niet op je Apple Watch en je hebt een Apple Watch Series 4 of hoger? Dan moet je eerst de app Gezondheid op je iPhone openen. Vervolgens tik je op ‘Gegevens > Hart’ > Elektrocardiogrammen (ecg) > Configureer Ecg-app’.

De app maakt dan een elektrocardiogram waarop de elektrische signalen worden weergegeven die het hart laten kloppen. Volgens Apple kun je met deze app atriumfibrilleren (een onregelmatige hartslag) detecteren. Je kunt er echter geen hartaanval mee voorspellen.

Een nieuw onderzoek op de website Nature Medicine is echter van andere mening. Hierin is te lezen dat de Elektrocardiogram van de Apple Watch daar wel degelijk voor gebruikt kan worden. In ieder geval om te detecteren wanneer de linker harthelft onvoldoende pompt, waardoor in de eerste instantie kortademigheid en kriebelhoest kunnen optreden.

Vaak komt de patiënt er pas laat achter wanneer dit soort problemen op de achtergrond spelen, want de symptomen komen pas aan het licht bij zware inspanning. Vaak is het dan eigenlijk al te laat met een hartaanval als resultaat.

Pompproblemen bij het hart zijn echter vrij goed te behandelen (maar niet te genezen). Er zit echter wel een flinke maar aan: je moet er wel op tijd bij zijn om erger te voorkomen.

Apple Watch kopen

Ben je na het lezen van dit bericht ook wel toe aan een Apple Watch? Dan moet je niet vergeten dat de Ecg-functie niet op de Apple Watch SE, of de Apple Watch SE 2022 zit. Je moet dus een Apple Watch Series 4 of hoger kopen. De Apple Watch Series 8 en de Apple Watch Ultra zijn overigens de nieuwste smartwatches van Apple.

Check ook in ieder geval de Apple Watch-prijsvergelijker van iPhoned. Je kunt dan makkelijk en snel alle aanbiedingen en deals van winkels met elkaar vergelijken. De Apple Watch is onder andere te filteren op kleur, garantietermijn en levertijden.

