De Apple Watch heeft een belangrijke mijlpaal bereikt, zo stelt een betrouwbare analist. Na een moeizame start heeft de smartwatch een plekje in het Apple-ecosysteem veiliggesteld.

‘Apple Watch heeft meer dan 100 miljoen gebruikers’

De analist Neil Cybart van Above Avalon deed onderzoek naar de verkoopcijfers van de Apple Watch en stelt dat meer dan 100 miljoen mensen er nu eentje om hun pols hebben zitten. Apple zou deze grens over zijn gestoken in december 2020, door de populariteit van de Apple Watch Series 6 en goedkopere Apple Watch SE.

De eerste Apple Watch lag in april 2015 in de winkels, wat betekent dat Apple zes jaar nodig heeft gehad om honderd miljoen gebruikers te bereiken. Het opvallende aan de groei is hoe deze vooral in de laatste jaren in hoog tempo is toegenomen.

Zo verkocht Apple in 2020 dertig miljoen Apple Watches, meer dan de aantallen van 2015, 2016 en 2017 bij elkaar opgeteld. Een andere opvallende bevinding is dat één op de tien iPhone-eigenaren in het bezit zou zijn van een Apple Watch. “Dat is een opvallend hoog percentage, omdat de doelgroep van de iPhone enorm divers is”, aldus Cybart.

De Apple Watch groeit zelfs zo goed door dat er vanaf volgend jaar waarschijnlijk meer Watches dan Macs verkocht zullen worden. De voornaamste reden voor het succes zou het ‘persoonlijke’ aspect zijn. Mensen zien de Watch als een persoonlijk apparaat, omdat het hen iets verteld over hun gezondheid en ze het iedere dag om hun pols hebben zitten.

‘Populariteit Watch zal enkel toenemen’

Tot slot verwacht Cybart dat de populariteit van de Watch alleen nog maar zal toenemen. Als voorbeeld noemt hij de functie die met iOS 14.5 beschikbaar komt. Vanaf die update kan een Apple Watch je iPhone ontgrendelen als je een mondkapje op hebt, zodat je geen toegangscode in hoeft te vullen.

Wil je meer weten over de Apple Watch? Check dan onze uitgebreide videoreviews van de Apple Watch Series 6 en de Apple Watch SE hieronder. Met de Apple Watch SE is er sinds vorig jaar een goedkoop alternatief voor de nieuwste Watch bij gekomen, die eigenlijk bijna alles goed doet. Dat maakt de smartwatch van Apple nog toegankelijker voor een groter publiek.