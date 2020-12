Concept: zo ziet een kruising tussen de Apple Watch en Fitbit eruit

Een nieuw concept toont hoe een kruising tussen de Apple Watch en Fitbit eruit zou kunnen zien. Het horloge is een stuk smaller dan de huidige Apple-klokjes en richt zich op een sportieve doelgroep.

Concept: Apple Watch Fitbit-horloge

Het concept is gemaakt door Parker Ortolani. Deze grafisch ontwerper laat regelmatig zijn creativiteit de vrije loop in de vorm van zogeheten concepten. Deze laten zien hoe een Apple-dienst of -product er mogelijk uit komt te zien, maar zijn niet per se op waarheid berust.

Ortolani laat ditmaal zien hoe een kruising tussen de Apple Watch en Fitbit eruit kan komen te zien. Dit horloge is gericht op een sportieve doelgroep en daardoor een stuk kleiner dan de huidige Apple Watches. Het scherm is bijvoorbeeld in de hoogte vormgegeven, in plaats van een vierkant.

Dit langwerpige schermpje zorgt ervoor dat het polsbandje compacter wordt. Ortolani geeft aan dat je zodoende zowel een ‘normaal’ horloge als ‘Apple Fitbit’ om dezelfde arm kunt dragen zonder dat je pols zwaar aanvoelt.

Focus op sportiviteit

watchOS, het besturingssysteem van de Apple Watch, blijft in het concept grotendeels hetzelfde. Wel zijn complicaties en apps nu in de hoogte ontworpen in plaats van in de breedte. Zodoende kun je alsnog in een oogopslag zien hoe vol je activiteitenringen zitten en bijvoorbeeld nieuwe work-outs starten.

Over apps gesproken, Ortolani verwacht dat de kruising tussen een Apple Watch en Fitbit met name nuttig is voor een sportieve doelgroep. De ontwerper laat bijvoorbeeld zien hoe de kersverse Fitness Plus-app op het onaangekondigde apparaatje zou ogen. Dit sport abonnement is sinds watchOS 7.2 op de Apple Watch verkrijgbaar, maar niet in Nederland verkrijgbaar.

Over Fitbit

Het bedrijf Fitbit maakt fitnesstrackers. Deze wearables zitten boordevol gezondheidsfuncties om bijvoorbeeld je stappen bij te houden. Sommige modellen kunnen ook je temperatuur opmeten, het zuurstofgehalte meten en je slaap verbeteren. Afgelopen jaar bracht het bedrijf twee nieuwe fitnesstrackers op de markt: de Sense en Versa 3. In onderstaande reviews lees je hoe deze Apple Watch-concurrenten bevallen: