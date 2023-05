Slecht nieuws, want binnenkort gaat er weer een app van je Apple Watch verdwijnen. Welke app dat precies is lees je hier!

Deze app verdwijnt binnenkort van je Apple Watch

Het komt wel vaker voor dat apps van de Apple Watch verdwijnen, denk bijvoorbeeld aan Twitter en Instagram. Dit keer is het weer zover en gaat er nóg een social media-app voor altijd weg. Nu is het de beurt aan de Messenger-app van Facebook die niet meer beschikbaar zal zijn op de Apple Watch.

Facebook Messenger Apple Watch: einde verhaal

Op Twitter verscheen onlangs een screenshot van een aantal Apple Watch-gebruikers. Hierop was te lezen dat de Facebook Messenger-app op de Apple Watch ging verdwijnen.

Toch is er goed nieuws, want in het bericht is ook te lezen dat je nog steeds notificaties van Facebook Messenger kunt ontvangen via de Apple Watch. Dit gaat dan volgens het standaard notificatie-systeem van de iPhone en Apple Watch, en niet meer via de app van Facebook.

Meta (het moederbedrijf van Facebook) gaf geen reden waarom ze met de app gaan stoppen. De app bestond al sinds 2015 en hiermee kon je onder andere berichten, likes, stickers en geluidsfragmenten naar anderen met de app sturen.

Steeds meer apps verdwijnen op Apple Watch

Ook Apple is zich langzaam aan het distantiëren met het promoten van apps op de Apple Watch. Het bedrijf uit Cupertino richt zich meer en meer op de gezondheidsfuncties van het slimme horloge. Dat zou beteken dat dit zeker niet de laatste app is die gaat verdwijnen.

Binnenkort komt watchOS 10

Volgens de doorgaans betrouwbare Mark Gurman komen er in watchOS 10 een paar grote veranderingen aan. Hij zegt dat de update een nieuw design introduceert en dat Apple zich vooral gaat richten op widgets in watchOS 10.

Volgens Gurman is Apple ook van plan om te sleutelen aan de Digital Crown (de ronde knop aan de zijkant van de Apple Watch). aan te passen. Wanneer je nu op de Crown drukt, wordt het app-overzicht geopend. Apple erover na om in watchOS 10 voortaan de widgets te openen na het indrukken.

Lees meer: watchOS 10 krijgt nieuw design en meer widgets

