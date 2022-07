‘Apple Watch Explorer-editie heeft stevige behuizing en groter scherm’

Apple komt volgens meerdere bronnen met een extra stevige Apple Watch, die zelfs de meest extreme sporten overleeft. In dit artikel lees je alles over het nog onaangekondigde horloge.

Extra stevig Apple-horloge komt later dit jaar

Apple werkt aan een Apple Watch met een behuizing die steviger is dan het reguliere model. Dat schrijft Bloomberg, een bekende en betrouwbare bron op het gebied van Apple-geruchten. Verrassend genoeg krijgt het horloge naar verluidt een scherm dat groter is dan ieder ander Apple Watch-scherm. Het zou gaan om een 1,99 inch-display, waardoor de behuizing naar verwachting ook weer een stukje groeit.

Of het scherm van de Apple Watch Series 8 ook van formaat verandert, is nog niet helemaal zeker. Volgens Bloomberg is de nieuwe schermgrootte ‘een van de key-feautures‘ van het stevige horloge. De kans is dus klein dat ook het reguliere model een groter display krijgt. De ‘Explorer-editie’, zoals men het sporthorloge in de wandelgangen noemt, toont met zijn grotere scherm meer informatie tijdens work-outs.

Om het nieuwe horloge steviger te maken, laat Apple de aluminium uitvoering achterwege. Waarschijnlijk kiest de iPhone-maker voor een sterker materiaal, zoals staal of titanium. Ook krijgt de Watch een grotere accu; omdat de behuizing en het scherm groeien, is hier namelijk ruimte voor. Dit alles zorgt helaas wel voor een hoger prijskaartje. De ‘Explorer-editie’ zou namelijk nóg duurder worden dat de stalen Apple Watch Series 7 met 4G-ondersteuning.

Meer over de toekomst van de Apple Watch

Apple kondigt dit najaar drie nieuwe horloges aan. Dit zijn de Apple Watch Series 8, nieuwe Apple Watch SE en de extra stevige Apple Watch waarover dit artikel gaat. Helaas krijgen de horloges volgens de geruchten geen nieuwe gezondheidssensoren. Er wordt al jaren gesproken over de komst van een bloedsuikermeter, maar deze is nog niet klaar voor gebruik.

De nieuwe Apple Watch-modellen komen naar verwachting ergens in september op de markt.