Zo laat je een dokter voor twee tientjes je Apple Watch-ecg analyseren

Een kliniek in Basel laat je een opgenomen hartfilmpje van de Apple Watch opsturen ter analyse door een echte dokter. Voor maar twee tientjes weet je nóg beter of er iets mis is met je ecg.

Apple Watch ecg analyse

Sinds de Apple Watch Series 4 uit 2018 bevat de Apple Watch een 1-kanaals ecg. Hiermee is het mogelijk om boezemfibrilleren te diagnosticeren. De functie geeft echter ook een gedetailleerder rapport: in de Gezondheid-app op de iPhone vind je een cardiogram als pdf, dat je ook mee kunt nemen naar de dokter. Een Zwitsers ziekenhuis biedt nu aan om die gegevens van de Apple Watch door professionals te laten analyseren – voor een verrassend lage prijs.

Stuur je ecg op en laat het analyseren

Het project is onderdeel van de Wearable Clinic in Basel, die bij het universitaire ziekenhuis daar hoort. Met het hartfilmpje is het mogelijk om andere vormen van hartritmestoornissen te diagnosticeren, zoals hartkloppingen of een onregelmatige pols, en niet alleen boezemfibrilleren.

Hoewel de Apple Watch bepaalde meldingen over de gezondheid van je hart kan geven, waaronder onregelmatigheden in het ritme en een te hoge of te lage polsslag, moeten de gemaakte 1-kanaal ecg’s echt door een arts worden geanalyseerd.

Wearable Clinic Basel

De Wearable Clinic bestaat uit artsen en technici van het elektrofysiologieteam; ‘vooraanstaande experts op het gebied van hartritmestoornissen’, aldus het academisch ziekenhuis. ‘Na het opsturen van het ecg ontvang je een schriftelijk rapport met een specialistische interpretatie van het ecg en een aanbeveling voor verdere actie’, laat kliniek weten. Verder legt de site uit dat er geen hartaanvallen of beroertes gedetecteerd of voorspeld kunnen worden. In dat geval moet je direct de hulpdiensten bellen – maar dat lijkt ons sowieso logisch.

Ook andere wearables

De analyse kost momenteel slechts 20 Zwitserse frank, dus zo’n 20 euro. Je betaalt gewoon online. De Wearable Clinic doet ook onderzoek naar het onderwerp – er zijn daar al studies gepubliceerd over de nauwkeurigheid van het detecteren van boezemfibrilleren met een smartwatch en het nut van automatische intervalmetingen met behulp van een ECG met één kanaal. De gegevens worden opgeslagen op een server in Zwitserland en worden niet doorgegeven aan derden.

Naast de Apple Watch ondersteunt de Wearable Clinic ook andere apparaten. Hieronder vallen specifieke ecg-devices zoals de AliveCor Kardia Mobile, maar ook de Fitbit Sense, Withings Scanwatch, Galaxy Watch van Samsung en ‘andere merken en modellen’ die een ecg-rapport als PDF kunnen uitgeven.