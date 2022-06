Apple Watch dragen tijdens het zwemmen: dat redt levens (en dit is waarom)

De Apple Watch heeft (alweer) een leven gered. Ditmaal redde de horloge het leven van een zwemmende vrouw. Vergeet dus niet om altijd je Apple Watch te dragen wanneer je gaat zwemmen!

Apple Watch ontfermt zich over jouw gezondheid

De Apple Watch is niet alleen een handig hulpmiddel tijdens het sporten, het slimme horloge kan ook nog eens je leven redden. Er verschijnen de laatste tijd veel nieuwsberichten over deze levensreddende kwaliteiten. Zo zag de Apple Watch een verstopte slagader eerder dan ziekenhuisapparatuur en detecteerde de smartwatch een ziekte voordat de gebruiker (een verpleegkundige) het zelf wist.

Het is dus geen geheim dat de Apple Watch een positieve invloed heeft op de gezondheid van gebruikers. Maar het kan meer dan alleen ziektes opsporen. Een vrouw was aan het zwemmen in de Columbia (een rivier in Oregon, Verenigde Staten) en kwam vast te zitten.

Reddingswerkers nét op tijd

De vrouw zwom in water van 13 graden Celsius en kwam tussen de rotsen vast te zitten. Ze activeerde de SOS-functie op haar Apple Watch, door de zijknop eventjes ingedrukt te houden. Je hebt hiervoor geen iPhone (in de buurt) nodig, maar wel een Apple Watch met cellulaire verbinding. Hierdoor konden de nooddiensten haar op tijd vinden.

De zwemmer vertelde dat ze al meer dan 30 minuten in de rivier vastzat en dat ze de noodoproep had geactiveerd vanaf haar Apple Watch. Na meerdere mislukte reddingspogingen, lukte het een agent uiteindelijk de vrouw te bevrijden. Zo zie je maar weer: je moet altijd je Apple Watch dragen wanneer je gaat zwemmen!

Je kan meer dan zwemmen met je Apple Watch

Je Apple Watch redt dus niet alleen je leven bij het zwemmen. De smartwatch is ook gemaakt om plezier in het water te hebben. Je kan prima baantjes trekken met je Apple Watch. Tenminste, wanneer je een Apple Watch Series 2 of nieuwer hebt. De smartwatches daarvoor zijn alleen waterbestendig, maar niet waterdicht. Toch raden we je aan om vandaag de dag minstens een Apple Watch Series 4 te kopen.

Daarnaast is de Apple Watch ook een ideaal maatje tijdens het serieuzere sportwerk. Zo kan je een work-out starten om het zwemmen te trainen. Zodra deze start, vergrendelt het scherm. Je wilt namelijk onbedoelde aanrakingen van waterdruppels voorkomen. Handig he? Er gaan tevens geruchten dat de Apple Watch Series 8 diepzeeduiken ondersteunt.

