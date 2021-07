Onderzoek: ‘Apple Watch kan langetermijneffecten covid-19 signaleren’

De eerste resultaten van een onderzoek tonen aan dat de Apple Watch en andere wearables de langetermijneffecten van covid-19 kunnen detecteren.

‘Apple Watch kan covid-19 symptomen registreren’

Sinds de start van de coronapandemie testen onderzoekers of wearables zoals die van Fitbit en Apple een rol spelen in het signaleren van symptomen. Eerdere onderzoeken richtten zich voornamelijk op besmettingssignalen, maar een nieuw onderzoek richt zich nu juist op de periode na een besmetting.

Het onderzoek van het Scripps Research Translational Institute in Californië klinkt veelbelovend. Het onderzoek liep van 25 maart 2020 tot en met 24 januari 2021 en gebruikte de data van ruim 37.000 mensen met een Fitbit, Apple Watch of andere wearable.

Daaruit bleek in oktober al dat de data die deze wearables verzamelen een nauwkeuriger beeld geven van een covid-19-besmetting, dan puur en alleen letten op symptomen. Een tweede onderzoek richtte zich specifiek op de nasleep van een coronabesmetting.

Nu blijkt dat de gevolgen nauwkeurig in kaart gebracht worden door deze wearables. Mensen met ‘long covid’ (zoals deze langdurige versie van covid-19 ook wel genoemd wordt) laten namelijk hele andere statistieken zien dan voor de besmetting.

Zichtbaar verschil bij ‘long-covid-patiënten’

“Er is een grote verandering zichtbaar in het rustende hartritme, ook zien we drastische veranderingen in het aantal stappen dat wordt gezet en het slaapritme van deze mensen”, aldus Jennifer Radin, epidemioloog bij Scripps.

Zo laat het onderzoek zien dat het hartritme negen dagen na de besmetting afnam. Na deze dip steeg het ritme weer en bleef tot gemiddeld 79 dagen hoger dan gemiddeld. Pas na deze 79e dag keerde de hartslag terug naar het normale ritme. Bij 14 procent bleef het ritme zelfs meer dan 133 dagen verhoogd. Ook het terugkeren naar een normaal slaap- en bewegingsritme duurde veel langer dan bij vergelijkbare ziektes.

Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, zijn de onderzoekers optimistisch. Vervolgonderzoeken in de komende maanden moeten meer duidelijkheid geven over de rol die wearables mogelijk spelen in het signaleren van covid-19-bijwerkingen.

