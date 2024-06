Nieuwe beelden onthullen: Apple Watch X krijgt groter display

Apple voert voor de tiende verjaardag van de Apple Watch mogelijk een restyling door en de eerste beelden daarvan zouden gelekt zijn. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Computerbeelden tonen Apple Watch X

Website 91mobiles beweert de gelekte beelden van de Apple Watch Series 10 of Apple Watch X te hebben verkregen van insiders uit de industrie.

De site beweert dat de computerbeelden (CAD-renders) van het grotere model zijn met een 2-inch display. De huidige Apple Watch Series 9 heeft een display van 1,7 inch en de Apple Watch Ultra heeft een display van 1,93 inch. Dit zou dus het grootste scherm op een Apple Watch tot nu toe zijn. Op de beelden zijn bovendien te zien dat de Apple Watch X dunnere schermranden krijgt.

De afmetingen van de Apple Watch X zijn volgens 91mobiles 46 x 39,7 x 11,6 mm, waardoor hij groter is dan de Series 9, maar kleiner dan de Ultra. Voor de rest laten de beelden van de Apple Watch X een ontwerp zien dat lijkt op dat van de Series 9, met een digitale kroon, een zijknop en een vierkant scherm. Het bevestigingsmechanisme van de bandjes lijkt ook ongewijzigd, wat betekent dat de huidige bandjes nog steeds zouden moeten passen.

Dit zegt Mark Gurman

Mark Gurman van Bloomberg zei eerder dat een compleet herziene Apple Watch X in 2024 of 2025 op de markt komt, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het slimme horloge. De originele Apple Watch werd aangekondigd in september 2014 en uitgebracht in april 2015.

Volgens Gurman krijgt de Apple Watch X een dunnere behuizing en mogelijk een magnetisch bandbevestigingssysteem. Van dat laatste is in de nieuwe beelden van de Apple Watch X niets te zien.

En dit zegt Ming-Chi Kuo

Apple-analist Ming-Chi Kuo beweerde onlangs eveneens dat de Apple Watch Series 10 dunner wordt. Hij zei daarnaast dat de Apple Watch X een groter schermformaat krijgt dan de vorige modellen, dat we nu al zien op de gelekte beelden. Kuo meent dat de schermgrootte zal toenemen van 41 mm naar 45 mm, en van 45 mm naar 49 mm, en dan in een dunner ontwerp. Ter vergelijking: de Apple Watch Ultra heeft een scherm van 49 mm.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is op dit moment onduidelijk of de beelden van de Apple Watch X accuraat zijn. Hoe dan ook, Apple lanceert meestal rond september nieuwe Apple Watch-modellen, tegelijk met de nieuwste iPhone line-up. Er gaat een gerucht dat Apple dit jaar bloeddrukmeting wil integreren, waarbij de Apple Watch hoge bloeddruk kan detecteren. Ook slaapapneu-detectie komt mogelijk naar de Apple Watch X.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple nieuws? Meld je dan aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!