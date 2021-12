Apple Watch Series 7 Cellular: redenen om de versie mét 4G te nemen

De Apple Watch series 7 Cellular (met 4G) is inmiddels alweer een tijdje te koop. Wil je er een kopen, dan sta je vaak voor een dilemma: ga je voor de 4G-editie gaan of neem je genoegen met de standaardversie van de smartwatch? We hebben verschillende mensen gevraagd, waar zij de Apple Watch Cellular voor zouden gebruiken. Dat maakt jouw keuze weer een stukje makkelijker!

Apple Watch 4G in Nederland met T-Mobile Multisim

Voor het eerst is de Apple Watch Cellular (4G) in Nederland beschikbaar met het nieuwe T-Mobile Multisim. Hiermee gebruik je de belminuten en data van je huidige T-Mobile abonnement ook op je Watch, via de ingebouwde eSIM. Je iPhone mag je dan gerust thuis laten liggen, want je bent toch bereikbaar via je horloge.

Apple Watch Series 7 Cellular: de voordelen

Waarom je specifiek voor een 4G-versie van de Apple Watch Series 7 kiest, is voor iedereen anders. Dit zijn de reacties die wij kregen.

Bezorging en route plannen

Mees: ‘Ik werk als pizzabezorger op de scooter. Hiervoor heb ik navigatie nodig, maar je mag natuurlijk niet met telefoon in de hand op je scooter rijden. Nu moet ik dus steeds stoppen om te kijken waar ik heen moet. Met het steeds kouder en natter wordende weer, handschoenen die aan- en uitmoeten, en mijn telefoon die door de regen uit mijn handen glijdt is dit super onhandig. De Apple Watch Series 7 Cellular zou ik dus vooral voor werk gebruiken, zodat ik mijn iPhone veilig binnen kan laten maar toch bereikbaar ben, en de weg gemakkelijk kan zien waardoor de mensen nóg sneller hun pizza hebben!’

Pelgrimstocht

Otto: ‘Ik ben een beeldend kunstenaar en ga op een pelgrimstocht. Dan zou ik hem tijdens de pelgrimstocht om kunnen doen.’

Extra veilig zeilen

Stijn: ‘De Apple Watch is voor mij het ideale navigatiemiddel tijdens het zeilen! Een telefoon gebruiken op de boot blijft toch spannend, want voor je het weet ligt hij in het water. De Apple Watch met Cellular zou een nog veiliger gevoel geven: als er wat gebeurt zit hij vast om je pols, en is er geen telefoon meer nodig aan boord.’

Verslaafd aan hardlopen (met muziek!)

C.: ‘Tijdens de coronapandemie ben ik verslaafd geraakt aan hardlopen, met nu als doel de marathon te lopen met mijn eigen playlist op mijn Apple Watch. Uiteraard samengesteld op Apple Music.’

Geen afleiding meer

Ferry: ‘In mijn scriptieperiode als deeltijdstudent is het behoorlijk hectisch. Met de Apple Watch kan ik mijn gezondheid meer in de gaten houden en mijn telefoon wegleggen voor alle social media-invloeden. Alleen de echt belangrijke telefoongesprekken kan ik dan opnemen met de Apple Watch.’

Afgelegen plek

Pepijn: ‘Ik zou met de Apple Watch Series 7 Cellular lekker op een afgelegen plek gaan zitten. Lekker lezen, zonder telefoon in de buurt. Geen afleiding, maar toch bereikbaar.’

Sporten en bereikbaar blijven

Wout: ‘De kans dat mijn iPhone wordt gestolen of beschadigd raakt tijdens het sporten is erg groot. Doordat ik tijdens het sporten vaak bereikbaar móet zijn, zou het voor mij een uitkomst zijn als ik mijn iPhone thuis kan laten en kan bellen via Apple Watch en AirPods.’

School en fotografie

John: ‘Ik zit nog op school en het lijkt me superhandig om je telefoon thuis te laten als je naar school gaat, en met de Apple Watch met 4G kan dat eindelijk. Ik heb ook als hobby fotografie/videografie en lijkt het me erg leuk om een mooie vlog en foto’s te maken.

Meer informatie over de Apple Watch Series 7 (Cellular)

Ga jij voor een Apple Watch Series 7 (Cellular) of ben je nog aan het twijfelen? Check dan in ieder geval onze review over de Apple Watch Series 7. Lees ook nog even de vergelijking tussen de Apple Watch Series 7 en de Apple Watch SE.