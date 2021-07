Uitleg: Waarom een cellular-Apple Watch (4G) niet in Nederland werkt

“Kan ik een cellular Apple Watch in Nederland gebruiken?” De iPhoned-redactie krijgt deze vraag regelmatig voorgelegd. In dit artikel leggen we uit waarom je dit waarschijnlijk beter niet kunt doen.

Cellular Apple Watch in Nederland: hoe zit het?

Om maar direct met de deur in huis te vallen. Ja, het is mogelijk om een cellular Apple Watch (met 4G) in Nederland te kopen. De smartwatch daadwerkelijk met mobiel internet gebruiken is echter een heel ander verhaal.

Hoe zit dit? Laten we bij de basis beginnen. Apple verkoopt twee soorten smartwatches: een ‘gewone’ wifi-versie, en een met cellular. In Nederland kom je vooral eerstgenoemde tegen. Een Apple Watch met wifi leunt sterk op de gekoppelde iPhone. Je Apple-telefoon moet bijvoorbeeld in de buurt zijn om te kunnen telefoneren met je Watch.

Dit is niet het geval op een cellular Apple Watch. Deze horloges zijn een stuk zelfstandiger vanwege de ingebouwde esim, oftewel de mogelijkheid om een digitale simkaart te gebruiken. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten betalen mensen met een 4G-Apple Watch een paar dollar in de maand meer om ook internet op hun horloge te hebben.

De grote rol van providers

Om daadwerkelijk een Apple Watch met 4G (of 5G) te kunnen gebruiken, heb je naast een geschikt horloge ook een behulpzame provider nodig. Zij moeten de esim-techniek namelijk ondersteunen. In Nederland kun je hiervoor onder meer aankloppen bij KPN, Simyo, T-Mobile, Truphone en Vodafone.

Maar, zo simpel is het niet. Deze providers kunnen jou namelijk wél aan een esim-‘kaartje’ helpen, maar niet aan de variant die de Apple Watch nodig heeft. Dit heeft te maken met aanvullende eisen vanuit Apple.

Nederlandse providers ondersteunen alleen smartwatches die een esim hebben en voldoen aan het GSMA Consumer Model, een breed gedragen standaard in de telecomindustrie. De esim-implementatie van de Apple Watch vereist aanvullende functionaliteit en Nederlandse providers ondersteunen die (vooralsnog) niet.

Samenvattend komt het dus hierop neer. Niets staat je tegen om een Apple Watch met 4G-mogelijkheid te kopen. Je kunt deze ‘luxe’ versies bij sommige webshops op de kop tikken, al betaal je er vaak wel een meerprijs voor. Deze modellen met 4G worden immers via grijze import uit het buitenland gehaald.

Je hebt er echter weinig aan, want geen enkele Nederlandse provider ondersteunt de specifieke eisen van de Apple Watch op het gebied van esims. Het is dus onmogelijk om jouw elektronische simkaart op de smartwatch te gebruiken.

Wat als ik een buitenlandse Apple Watch inclusief abonnement koop?

Lukt het je om Apple Watch inclusief esim-abonnement in België, Duitsland of Frankrijk te kopen? Ook dan kom je waarschijnlijk van een koude kermis thuis. De Apple Watch ondersteunt namelijk geen roaming.

Je kunt het internetabonnement daardoor niet gebruiken op Nederlandse bodem. Pas als je de grens overgaat heb je signaal op je smartwatch. Alleen wanneer je heel dicht bij de grens woont is deze oplossing (in theorie) mogelijk. Wij zouden het er echter niet op gokken.

Er zijn echter een paar redenen te bedenken waarom je toch een cellular Apple Watch in Nederland zou kunnen kopen. Je doet dit namelijk niet voor de internetverbinding, maar voor de looks. Je hebt bij een cellular-versie namelijk meer keuze uit materialen en modellen. Veel mensen vinden een behuizing van keramiek, titanium of roestvrij staal stijlvol en deze varianten kom je alleen tegen bij cellular-Apple Watches.

De makkelijkste optie voor Nederlanders is om een 4G-Apple Watch bij Telenet te kopen. Deze Belgische provider biedt sinds eind 2020 cellular-smartwatches aan via One Number. Met deze dienst kun je het aantal belminuten, sms’jes en de mobiele databundel tussen je Apple Watch en gekoppelde iPhone delen.

De toekomst van cellular Apple Watches

Vooralsnog hebben Nederlandse providers geen concrete plannen rondom het uitbrengen van esim-abonnementen die overweg kunnen met mobiel internet. Wel geven vrijwel alle partijen aan de mogelijkheden “te onderzoeken”.

KPN zegt bijvoorbeeld geen geruchten te verspreiden om te voorkomen dat klanten teleurgesteld raken als het toch niet door gaat. Vodafone erkent dat er veel vraag is naar cellular-Apple Watches, maar zegt niets te kunnen beloven over de eventuele komst hiervan.

De hoop is dus op de toekomst gevestigd. Wat vaststaat, is dat Apple eind dit jaar een nieuwe smartwatch aankondigt. De Apple Watch Series 7 schijnt qua design op de iPhone 12 te gaan lijken en een meer hoekige wijzerkast krijgen. Op onderstaande pagina kun je verder lezen over het nieuwe Apple-horloge.

