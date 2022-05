Apple overweegt camera toe te voegen aan Apple Watch

De Apple Watch zit tjokvol technologisch snufjes, maar heeft nog altijd geen camera. Dat zou in de toekomst weleens kunnen veranderen. Het bedrijf heeft namelijk een patent ingediend voor een camera in de digitale kroon van het horloge.

Krijgt de Apple Watch eindelijk een camera?

Lijkt het jou leuk om foto’s te maken vanaf je pols? Dat wordt over een paar jaar wellicht mogelijk. Apple heeft namelijk een nieuwe versie van de Apple Watch gepatenteerd met een geïntegreerde camera. Dat ontdekte Patently Apple, een website die bijhoudt welke nieuwe ideeën het bedrijf registreert.

Opvallend is dat de camera in de digitale kroon geplaatst is. Daardoor zou je een foto of video kunnen maken door je hand uit te strekken. Dat klinkt best logisch, want dat is een vrij natuurlijke houding en bovendien heb je in deze positie goed zicht op het schermpje. Een nadeel is dat je de camera niet kunt gebruiken voor FaceTime.

Wel zou je de kast eenvoudig los kunnen halen van het bandje. Zo wordt het mogelijk om het horloge in je hand te houden als een soort mini-Go Pro actiecamera. Ook spreekt het patent van een lichtbron rond de lens, die als primitieve flitser fungeert.

Dit is bepaald niet de eerste keer dat we horen over de mogelijkheid van een Apple Watch met camera. Jaren geleden lazen we al over een horloge waarmee je wél zou kunnen FaceTimen. Daar hebben we echter nooit meer iets van gehoord. Apple dient elk jaar vele patenten in en die worden lang niet allemaal gebruikt. We durven dan ook niet te beloven dat het dit keer menens is.

Dit weten we al over de Apple Watch Series 8

De Apple Watch Series 8, die waarschijnlijk in september wordt gelanceerd, zal zeker nog geen camera hebben. Wel krijgt de smartwatch mogelijk een nieuw ontwerp met platte randen. Ook zou Apple een nieuwe gezondheidsfunctie aan de Apple Watch willen toevoegen: het meten van je lichaamstemperatuur. In eerste instantie zou deze functie bedoeld zijn om vrouwen te helpen bij het achterhalen van hun vruchtbare dagen. Rond de eisprong stijgt de lichaamstemperatuur namelijk met ongeveer 0,3 graden.

