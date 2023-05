Let op: Apple Watch uit het buitenland werkt niet 100% in Nederland

Ben je van plan om een Apple Watch te kopen in het buitenland? Let dan op: niet alle functies van een buitenlandse Apple Watch werken in Nederland!

Apple Watch uit het buitenland: werkt niet altijd helemaal in Nederland

Als je een Apple Watch in het buitenland wilt kopen, moet je even opletten. Je hebt dan de kans dat niet alle functies werken wanneer je de smartwatch in Nederland (of België) gaat gebruiken. Het is gelukkig niet zo erg dat je niet meer de tijd kunt aflezen of de sportfuncties niet meer kunt gebruiken. Nee, het probleem zit in de eSim bij de cellular-versie van de Apple Watch. Maar wat kun je er dan niet mee?

Twee soorten van de Apple Watch

Laten we bij de basis beginnen. Apple verkoopt twee soorten smartwatches: een ‘gewone’ wifi-versie, en een met cellular. Vroeger was de cellular-versie van de Apple Watch alleen in het buitenland verkrijgbaar, en zag je in Nederland alleen de wifi-versie. Inmiddels is de Apple Watch met 4G ook hier overal te koop.

Een Apple Watch met wifi leunt sterk op de gekoppelde iPhone. Je Apple-telefoon moet bijvoorbeeld in de buurt zijn om te kunnen telefoneren met je Watch. Dit ‘probleem’ heb je bij de Apple Watch Cellular niet.

Om daadwerkelijk een Apple Watch met 4G te kunnen gebruiken, heb je naast een geschikt horloge ook een provider nodig. In Nederland kun je hiervoor aankloppen bij KPN en T-Mobile. Je kunt dan de eSim instellen zodat je met de Apple Watch kunt bellen zonder dat je de iPhone bij je hebt.

Dit werkt dus niet als je een Apple Watch in bijvoorbeeld Amerika hebt gekocht. De Apple Watch gebruikt dan andere frequenties. Officieel zegt Apple dat de Apple Watch Ultra, de Apple Watch Series 8 en de Apple Watch SE gemaakt zijn voor het land waarin ze verkocht worden. Meer informatie vind je op de Apple Watch-pagina van Apple.

Een buitenlandse Apple Watch Cellular kun je dus gebruiken voor alle gangbare taken, maar het is niet altijd mogelijk om de cellular-functie in Nederland te gebruiken. Om zeker te zijn dat je de cellular-functie wél kunt gebruiken moet je de Apple Watch niet in het buitenland, maar in Nederland kopen.

