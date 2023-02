Bloedsuiker meten zonder prikken met Apple Watch: het komt eraan

De Apple Watch Serie 9 komt nog te vroeg, maar de smartwatch van Apple krijgt er een geweldige gezondheidsfunctie bij. Mensen met diabetes kunnen over een tijdje met een Apple Watch de glucose in het bloed meten, zonder te hoeven prikken. Dit gebeurt met behulp van infraroodlicht.

Apple Watch met glucosesensor

Apple werkt naar verluidt al twaalf jaar aan een glucosesensor voor de Apple Watch, maar vanwege technische uitdagingen kwam het nog niet tot een release. Die lijkt nu dichterbij, want na het bereiken van ‘belangrijke mijlpalen’ gelooft Apple dat het de glucosesensor eindelijk op de markt kan brengen.

Dat meldt de goed geïnformeerde Apple-insider Mark Gurman via Bloomberg. Bronnen van hem stellen dat het meten zonder prikken zich nu in een ‘proof-of-concept-fase’ bevindt. De techniek is goed genoeg om op de markt te komen, maar de hardware moet nog worden verkleind zodat het in de Apple Watch past. Nu heeft hij nog de grootte van een iPhone.

De glucesensor is een geweldige uitkomst voor mensen met diabetes. Zo’n 1,2 miljoen mensen hebben daar in Nederland volgens het Diabetes Fonds mee te maken. Normaal gesproken is het bij het meten van de bloedsuiker nodig om te prikken, waarbij een druppel bloed vrijkomt.

Bloedsuiker meten zonder prikken met Apple Watch

Met de glucosemeter van de Apple Watch zijn de stijgingen of dalingen van de bloedsuiker waar te nemen via een app. Om dit mogelijk te maken, ontwikkelt Apple een zogeheten siliciumfotonicachip en een meetproces, genaamd ‘optische absorptiespectroscopie’. Het systeem stuurt laserstralen naar een plek onder de huid waar vocht zit dat suiker bevat. Het licht dat teruggekaatst wordt, geeft aan hoeveel suiker er in het vocht zit. Op basis hiervan berekent een algoritme de bloedglucosewaarde.

Het systeem van Apple helpt niet alleen mensen met diabetes om de bloedsuiker te meten, maar waarschuwt ook bij prediabetes. Zo kunnen gebruikers op tijd hun levensstijl veranderen om diabetes type 2 te voorkomen. Naar schatting zijn er ruim 1,1 miljoen Nederlanders met prediabetes.

Release

Ondanks de doorbraak laat een Apple Watch met glucosesensor nog lang op zich wachten. Volgens Gurman is er nog ‘jaren werk voor de boeg’. Overigens heeft de Apple Watch al heel wat andere gezondheidsfuncties. De gadget kan onder meer hartritmestoornissen detecteren, waarschuwt bij lage zuurstofgehaltes in het bloed en herkent ovulatiecycli.

