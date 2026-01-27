Apple Watch heeft een nieuw Black Unity-bandje: zo ziet die eruit

Apple heeft in 2026 een van de tofste Apple Watch-bandjes van het jaar gedropt. Dit nieuwe Black Unity-model wil je echt even zien.



Apple Watch Black Unity-bandje 2026: zo ziet die eruit

Net als voorgaande jaren heeft Apple heeft weer een nieuw bandje voor de Apple Watch uitgebracht tijdens de Black History Month. Dit jaar draait alles om verbinding en is het een gevlochten solobandje geworden. Dit bandje bestaat net als voorgaande jaren uit de kleuren van de pan-Afrikaanse vlag.

Dat betekent dat de kleuren rood, groen en zwart de hoofdrol spelen. Het zijn meerdere tinten per kleur, waardoor het bandje er van dichtbij er best opvallend uitziet. De band is gemaakt van siliconendraad.

Let wel op als je dit bandje wilt kopen. Het bandje bestaat namelijk uit één geheel. Dat betekent dat je vooraf moet opmeten welke grootte je nodig hebt. Je hebt de keuze uit een bandje van 42 mm en 46 mm. Daarnaast moet je de maat van het bandje nog kiezen. Apple heeft daar een tool voor die je kunt gebruiken.

Het lijkt er wel op dat Apple dit keer geen speciale wallpaper heeft uitgebracht. Voorgaande jaren verscheen er samen met bandje ook een achtergrond voor je iPhone, iPad en Apple Watch. Misschien dat die nog gaat komen, maar we verwachten van niet.

Het Black Unity-bandje van 2026 is meteen te bestellen via de Apple Online Store en de Apple Store-app. Later deze week ligt hij ook in de fysieke Apple Stores. De prijs is 99 euro en je kunt kiezen uit 42 mm of 46 mm, met bandmaten 0 tot en met 9. Hij werkt met Apple Watch Series 4 of nieuwer, de Apple Watch SE (€ 230,99) en alle Apple Watch Ultra-modellen (€ 800,95), waarbij de Ultra de 46 mm-variant nodig heeft.

