Jouw Apple Watch-bandjes zijn straks onbruikbaar – dit is waarom

De Apple Watch X krijgt volgend jaar een nieuw design, maar dat heeft ook een nadeel. Jouw Apple Watch-bandjes zijn straks waarschijnlijk onbruikbaar. Wij vertellen je waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw design voor de Apple Watch X

Dit jaar verscheen de Apple Watch Series 9, met een vrijwel onveranderd design. Voor een nieuw ontwerp moeten we vermoedelijk nog even wachten, want de Apple Watch X krijgt wél een aangepaste behuizing. Volgend jaar viert Apple namelijk een jubileum, de Apple Watch bestaat dan tien jaar. Helaas heeft dit nieuwe ontwerp ook een nadeel, want je Apple Watch-bandjes worden waarschijnlijk onbruikbaar.

Lees ook: Verkoop Apple Watch Series 9 en Ultra 2 gestopt – dit moet je weten

Volgens geruchten wordt de Apple Watch X veel dunner dan de huidige smartwatches van Apple. Daarnaast werkt Apple aan een nieuw systeem om horlogebandjes vast te maken aan de Apple Watch. Dat gebeurt bij het nieuwe horloge vermoedelijk met magneten, in plaats van het schuifsysteem bij de huidige Apple Watches. Die verandering heeft naar verluidt zowel voor- als nadelen.

Apple Watch-bandjes worden magnetisch

Het schuifsysteem maakt volgend jaar bij de Apple Watch X naar verluidt plaats voor een nieuwe techniek met magneten. Dat heeft een groot voordeel, want de nieuwe magnetische aansluiting van de horlogebandjes zorgt ervoor dat er meer ruimte vrijkomt in de behuizing. Hierdoor krijgt de Apple Watch X vermoedelijk een batterij die veel groter is, waardoor die een stuk langer meegaat.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo doe je straks veel langer met de accu van je Watch en hoef je het horloge niet meer iedere nacht op te laden. Het nadeel van deze nieuwe magnetische sluiting is dat je oude Apple Watch-bandjes onbruikbaar worden bij de nieuwere smartwatches van Apple. Deze werken namelijk niet meer met de nieuwe magnetische aansluiting, waardoor je dus op zoek moet naar nieuwe bandjes voor je Watch.

Dit is wanneer de volgende smartwatch verschijnt

Slecht nieuws dus als je een grote verzameling aan Apple Watch-bandjes hebt, want die zijn straks onbruikbaar. We moeten overigens nog wel even wachten op de volgende Apple Watch, die verschijnt waarschijnlijk pas in het najaar van 2024. De Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 zijn nog niet zo lang geleden verschenen, waardoor Apple nog wel even wacht met de volgende Apple Watch.

Lees ook: Deze gezondheidsfuncties komen in 2024 naar de Apple Watch X

Het is dus aan te raden om voorlopig te wachten met het kopen van nieuwe Apple Watch-bandjes, zeker als je van plan bent om de nieuwste Apple Watch te kopen in 2024. Ben je nu al op zoek naar een nieuwe Apple Watch? Of is je huidige Watch nodig aan vervanging toe? Bekijk de beste prijzen dan in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!

Apple Watch Series 9 prijzen vergelijken Nieuw € 416,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 534,99 Bekijk beste prijs