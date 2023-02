Gaaf: Apple werkt aan Watch-bandjes die van kleur veranderen

Apple werkt naar verluidt aan nieuwe Apple Watch-bandjes met een wel heel toffe feature: de bandjes kunnen namelijk van kleur veranderen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe Apple Watch-bandjes komen eraan

Apple heeft weer een aantal patenten ingediend, waardoor we iets meer een idee krijgen waar het bedrijf precies aan werkt op dit moment. De patenten die recent zijn goedgekeurd, omschrijven een bijzondere nieuwe functie: de nieuwe Apple Watch-bandjes kunnen namelijk van kleur veranderen.

Lees ook: Apple Watch-bandjes: welke horlogebandjes zijn er?

Goed nieuws toch, want dit betekent dat je in de toekomst in principe nog maar één bandje hoeft te kopen voor je Apple Watch. Natuurlijk is dit dan wel afhankelijk van het aantal kleuren waarin je je bandje kan veranderen. Uit het aangevraagde patent is namelijk niet duidelijk hoeveel kleuren het bandje precies kan laten zien, maar er wordt in ieder geval gesproken van meerdere kleurencombinaties.

Apple Watch-bandje verandert door elektrische stroom

Het door Apple ingediende patent omschrijft hoe elektriciteit ervoor moet zorgen dat het bandje van kleur verandert. Als er dan een bepaalde hoeveelheid stroom door het bandje gaat, verandert het Apple Watch-bandje van kleur. Zo is het dus mogelijk om het bandje iedere dag een andere kleur of patroon te geven.

Het is niet helemaal duidelijk of het bandje enkel van kleur kan veranderen als deze is aangesloten op een Apple Watch, of ook als die losgekoppeld is. Al zou laatstgenoemde betekenen dat het bandje zelf een accu heeft, wat de prijs van de bandjes waarschijnlijk nog hoger zal laten uitvallen. In het patent staat overigens alleen beschreven dat het bandje niet losgemaakt hoeft te worden om van kleur te veranderen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Veranderende kleuren krijgen functies

Het aanpassen van de kleuren van het bandje krijgt meerdere functies. Het is natuurlijk tof om het bandje iedere dag met je outfit te matchen, maar de kleurveranderingen zijn ook functioneel. Zo kan het bandje groen kleuren als je je trainingsring vol hebt gemaakt of blauw kleuren als je je dagelijks staandoel hebt gehaald.

Dit betekent mogelijk ook dat het ontvangen van berichten op een heel andere manier gaat gebeuren. Zo is het mogelijk dat het binnenkomende bericht met de nieuwe techniek op je Apple Watch-bandje geprojecteerd wordt, zodat je meteen op de hoogte bent. Het bandje krijgt op deze manier een heel andere functie!

Lees ook: iPhone kwijt? Zo vind je jouw telefoon terug met je Apple Watch

Wanneer de nieuwe bandjes verschijnen is nog niet bekend. Het is goed mogelijk dat Apple de nieuwe bandjes introduceert bij de lancering van de nieuwe Apple Watch Ultra. Deze verschijnt waarschijnlijk volgend jaar, waardoor het een perfecte gelegenheid is voor Apple om de futuristische bandjes te presenteren.

Apple Watch kopen? Check hier de beste prijzen

Ben je nog op zoek naar een slim horloge? De Apple Watch Ultra is de duurste Apple Watch die Apple ooit gemaakt heeft, check daarom onze prijsvergelijker zodat je zeker weet dat je de beste deal te pakken hebt. Wil je een goedkopere Apple Watch? Dan is de Apple Watch Series 8 een goede optie. Bekijk de beste deals hier:

Apple Watch Ultra prijzen vergelijken Nieuw € 929,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 885,99 Bekijk beste prijs

Apple Watch Series 8 prijzen vergelijken Nieuw € 419,- Bekijk beste prijs Refurbished € 467,99 Bekijk beste prijs

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.