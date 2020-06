Apple is klaar voor de zomer. Het bedrijf heeft vier nieuwe zomerse Apple Watch-bandjes uitgebracht. Ook zijn er drie frisse iPhone-hoesjes aan het assortiment toegevoegd.

Nieuwe Apple Watch-bandjes

Om je Apple Watch klaar te maken voor de zomer heeft Apple vier nieuwe sportbandjes uitgebracht. Ze zijn gemaakt van fluorelastomeer, een sterke rubbersoort die goed tegen water kan. Je vindt de vier nieuwe kleuren in de officiële webshop van Apple en ze kosten 49 euro per stuk. De nieuwe kleuren zijn Noordzeegrijs, Linnenblauw, Zachtgroen en Vitamine C.

De nieuwe sportieve Apple Watch-bandjes zijn verkrijgbaar in beide formaten, 40 en 44 mm. Het is overigens gebruikelijk dat het bedrijf uit Cupertino rond deze periode nieuwe producten toevoegt aan de webwinkel. Wel is het opvallend dat dit jaar alleen nieuwe sportbandjes worden toegevoegd. Afgelopen weken doken er immers geruchten op over nieuwe leren banden voor de Apple Watch.

Ook nieuwe hoesjes voor de iPhone

Naast de nieuwe Apple Watch-bandjes heeft Apple ook nieuwe siliconen iPhone-hoesjes uitgebracht voor de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. Je hebt keuze uit drie kleuren: Linnenblauw, Vitamine C en Zachtgroen.

De nieuwe iPhone-hoesjes staan in Apples webshop en kosten 45 euro per stuk. Bij aanschaf gaat er overigens een gedeelte van de opbrengst naar de bestrijding van COVID-19 via het donatieprogramma van Apple, (Product)RED.

Meer keuze voor je iPhone

Zijn de zomerse iPhone-hoesjes niets voor jou? Neem dan een kijkje in ons overzicht van iPhone 11-hoesjes. Hierin hebben we zoveel mogelijk verschillende hoesjes langs de meetlat gelegd om te controleren hoe goed ze jouw toestel tegen krassen beschermen. Op eenzelfde manier hebben we ook de beste iPhone 11 Pro (Max)-hoesjes die wel tegen een stootje kunnen op een rijtje gezet.

