Werken nieuwe Apple Watch-bandjes met oude Watches? Dit moet je weten

Apple heeft een reeks nieuwe bandjes voor de Apple Watch gepresenteerd, maar werken ze wel met oudere Apple Watches? Dit moet je weten.

Apple Watch Series 10 heeft nieuw design

Bij het iPhone 16-event onthulde Apple niet alleen nieuwe iPhones, ook de tiende generatie van de Apple Watch werd gepresenteerd. De Apple Watch Series 10 heeft een vernieuwd design, met het grootste scherm dat we tot nu toe bij een Apple Watch hebben gezien. Zoals ieder jaar heeft Apple ook nieuwe bandjes voor de Apple Watch uitgebracht, die bij de kleuren van de nieuwe Watches passen.

De Apple Watch Series 10 is voor het eerst uitgebracht in een titanium uitvoering. Eerder was dat materiaal exclusief voor de Apple Watch Ultra (2), maar nu heeft de ‘normale’ Apple Watch dus een soortgelijke behuizing. Apple heeft bijpassende Milanese bandjes van titanium uitgebracht, die goed aansluiten op de nieuwste Apple Watch. Werken die nog wel met de oude generaties van de smartwatch?

Nieuwe bandjes op oudere modellen?

Lang gingen geruchten dat Apple het ontwerp van de Apple Watch Series 10 volledig zou aanpassen. Het bedrijf was naar verluidt van plan om over te stappen naar een nieuw systeem, waarbij de bandjes magnetisch aansluiten op de Apple Watch. Inmiddels is duidelijk dat het ontwerp inderdaad is veranderd, want de Apple Watch Series 10 is veel dunner, groter en gefabriceerd van ander materiaal dan de Apple Watch Series 9.

Toch klopten niet alle geruchten, want Apple heeft het systeem van de bandjes bij de Apple Watch niet veranderd. De nieuwe bandjes werken hetzelfde, je schuift ze simpelweg in de behuizing van de smartwatch. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat de nieuwe bandjes ook passen in de oudere Apple Watches. Andersom geldt hetzelfde, je kunt de horlogebandjes die je nu hebt dus ook bij de Apple Watch Series 10 gebruiken.

Apple Watch Series 10 bestellen

Je hoeft geen nieuwe bandjes te kopen als je van plan bent om de Apple Watch Series 10 te halen. Het is nog onduidelijk of Apple volgend jaar alsnog overstapt op een magnetische aansluiting, of vasthoudt aan het schuifsysteem bij de bandjes van de Watch. Voorlopig werken de bestaande bandjes in ieder geval met de nieuwste Apple Watch en kun je de nieuwe horlogebandjes gebruiken met oudere modellen.

Ben je enthousiast over het nieuwe design van de Apple Watch Series 10? Je kunt de nieuwe Apple Watch nu al bestellen, want de voorverkoop is begonnen op maandag 9 september. Als je de smartwatch nu koopt, wordt het apparaat op vrijdag 20 september bij je thuis afgeleverd. Dat is ook de dag dat de Apple Watch Series 10 in de winkels verschijnt. Bekijk hier waar je de smartwatch kunt bestellen:

