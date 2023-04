Nieuwe functie Apple Watch: hardlopen is nu makkelijker met Baandetectie

Apple heeft in Nederland een nieuwe functie voor je Apple Watch gelanceerd. Met Baandetectie houdt je Apple Watch jouw hardloopronde nóg beter bij. Zo werkt het.

Apple lanceert Baandetectie op de Apple Watch

Eén van de nieuwe functies in watchOS 9 is Baandetectie. Met deze nieuwe functie herkent je Apple Watch automatisch bepaalde hardlooproutes. Deze routes moeten dan wel bestaand zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan een atletiekbaan. Bij Baandetectie combineert je Apple Watch de data van Apple Kaarten en van de GPS van het horloge, waardoor het zelfs kan bijhouden in welke baan je precies loopt.

Door deze precieze geografische data kan je Apple Watch de work-out nóg nauwkeuriger bijhouden dan voorheen het geval was. Je Watch registreert de hardlooproute automatisch zodra je bij bijvoorbeeld een atletiekbaan bent aangekomen. Je moet dan wel nog even zelf bevestigen dat je van de route gebruik gaat maken en in welke baan je precies gaat rennen.

Nog een nieuwe functie: race tegen jezelf

Naast Baandetectie heeft Apple nog een nieuwe functie naar je horloge gebracht. Met deze nieuwe feature kan je tegen jezelf racen door dezelfde hardlooproute meermaals te lopen. Zodra je een route een aantal keer hebt gelopen is het mogelijk om je eerdere tijden te verbeteren. Op die manier race je dus als het ware tegen jezelf.

Om tegen jezelf te racen moet je eerst zelf een work-out samenstellen, om zo de route te bepalen waarin je het tegen jezelf op wilt nemen. Deze route moet je vervolgens minimaal twee keer (of vaker) hebben gelopen, om daarna je eigen records te verbeteren.

Nieuwe functies beschikbaar in watchOS 9.2

De nieuwe sportfuncties zijn onderdeel van watchOS 9.2 en zijn vanaf vandaag beschikbaar in Nederland. Eerder waren de functies al te gebruiken in Europese landen als Duitsland, Italië en in het Verenigd Koninkrijk. Vandaag zijn Nederland en Frankrijk aan deze reeks landen toegevoegd. België moet voorlopig nog wachten op de nieuwe sportfuncties.

Baandetectie en de nieuwe race-functie zijn dus beschikbaar op Apple Watches die draaien op watchOS 9.2 (of hoger). Dit betekent dat de functies naar de Apple Watch Series 4 en nieuwer komen. Heb je een Apple Watch Series 3 of ouder? Dan moet je het helaas zonder de nieuwe functies doen.

Apple Watch kopen

Heb je nog geen Apple Watch en wil je straks ook aan de slag met de toffe nieuwe sportfuncties? Of is je huidige Apple Watch echt toe aan een upgrade?

De Apple Watch Series 8 en de Apple Watch Ultra zijn de nieuwste smartwatches van Apple. Maar vind je die te duur? Dan is de Apple Watch SE 2022 een uitstekend alternatief!

