Apple gebruikt algoritmen om gezondheidsdata van de Apple Watch te analyseren. Deze algoritmen worden regelmatig geüpdatet. Volgens een Harvard-professor komt dit de betrouwbaarheid niet ten goede.

Gezondheidsdata Apple Watch onbetrouwbaarder dan gedacht

Een groot voordeel van de Apple Watch is de uitgebreide software-ondersteuning waar Apple bekend om staat. Door middel van software-updates verbetert Apple doorgaans het gebruiksgemak, de veiligheid en de functies van haar producten.

In het geval van medisch onderzoek is het regelmatige update-schema echter niet per se een goede zaak. Dat blijkt uit recent onderzoek van JP Onnela, universitair hoofddocent biostatistiek aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health. Wijzigingen in de algoritmen kunnen namelijk zorgen voor inconsistenties in gezondheidsdata afkomstig van de Apple Watch.

Tijdens het onderzoek zijn op verschillende momenten dezelfde hartslagvariabiliteitsgegevens verzameld. Deze waren afkomstig van één Apple Watch. Hoewel de data op verschillende momenten werd verzameld, zouden de gegevens logischerwijs identiek moeten zijn. Dit was echter niet het geval.

Veranderingen in algoritmen zijn de boosdoeners

Het probleem zit volgens Onnela in aanpassingen aan de algoritmen die Apple gebruikt om medische data te analyseren. “Deze algoritmen zijn wat we ‘zwarte dozen’ zouden noemen – ze zijn niet transparant. Het is dan ook onmogelijk om te weten wat er precies in zo’n doos zit”.

De veranderingen in de algoritmen zorgen voor kritische blikken van wetenschappelijke onderzoekers. Kleine verschillen in gezondheidsdata zijn misschien geen probleem voor de gemiddelde consument. Voor de wetenschap is inconsistentie echter een ramp. Nauwkeurigheid is essentieel om tot betrouwbare conclusies te komen.

Apple wijzigt de algoritmen regelmatig zonder enige waarschuwing. Naast de variabiliteit van de hartslag, hebben onderzoekers soortgelijke inconsistenties gevonden in gegevens afkomstig uit de slaap-app.

