Apple weer aangeklaagd voor stelen van technologie in Apple Watch

Apple is aangeklaagd voor het stelen van enkele gezondheidsfuncties in de Apple Watch. Het is de tweede keer binnen twee weken dat iemand hiervoor naar de rechter stapt.

Gestolen geheimen en werknemers

De beschuldiging is ditmaal afkomstig van Masimo, dat medische technologie ontwikkelt. Het bedrijf stapt naar de Amerikaanse rechter omdat het zegt dat Apple bedrijfsgeheimen heeft gestolen voor het ontwikkelen van de Apple Watch. Dit deed het onder het mom van ‘een werkrelatie’. Daarnaast zegt Masimo dat Apple meerdere werknemers heeft weggekaapt.

Masimo beschrijft in de aanklacht dat Apple ze al in 2013 benaderde. Het bedrijf uit Cupertino wilde de medische technologie leren kennen. Volgens Apple om zo te kijken hoe ze deze mogelijk in toekomstige Apple-producten konden integreren. Masimo ontwikkelt sensoren om het zuurstofgehalte in iemands bloed te meten.

Hoewel Masimo met een goed gevoel uit de besprekingen kwam, liepen de gesprekken op niets uit. In plaats daarvan begon Apple dat jaar werknemers weg te kapen, door hoge salarissen te bieden. Daarmee verkreeg het, zo zegt Masimo, ‘een bron aan bedrijfsgeheimen’. In 2014 presenteerde Apple de eerste Apple Watch.

Apple weer aangeklaagd

Nog geen twee weken terug werd Apple ook al aangeklaagd voor het stelen van bepaalde gezondheidsfuncties in de Apple Watch. Toen stapte een bekende cardioloog naar de rechter, omdat hij meende dat Apple inbreuk maakt op zijn patenten voor het detecteren van een onregelmatige hartslag met de Apple Watch.

Masimo hoopt via de rechtszaak voor elkaar te krijgen dat Apple stopt met het gebruik van hun gepatenteerde technologie en de bedrijfsgeheimen teruggeeft. Daarnaast wil het door Apple worden gecompenseerd voor de geleden schade.

Lees meer over de Apple Watch