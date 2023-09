Apple Watch Series 9 en Ultra 2 gelanceerd: hier kun je ze bestellen

Er zijn nieuwe Apple Watches aangekondigd! Lees hier hoe je de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 alvast kunt bestellen, zodat je ze als eerste in huis hebt!

Nieuwe Apple Watches onthuld

Tijdens het Wonderlust-event van gisteren heeft Apple niet alleen de iPhone 15 aangekondigd, er zijn ook nieuwe Apple Watches verschenen! De Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 zijn aangekondigd, die draaien op de nieuwe S9-chip. Hierdoor zijn de nieuwe horloges een stuk sneller, en is de batterijduur van de Apple Watch Ultra 2 nóg langer.

De nieuwe Apple Watches zijn gisteren aangekondigd, maar zijn nu al te bestellen. De pre-order is namelijk gisteren direct na het iPhone 15-event begonnen. Door de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 nu alvast te bestellen, weet je zeker dat je het horloge als eerste in huis hebt. De nieuwe smartwatch wordt dan vrijdag 22 september bij je afgeleverd, als het horloge ook in de winkel verschijnt. Dit moet je weten over de nieuwe Apple Watches!

Apple Watch Series 9: véél sneller

De Apple Watch Series 9 heeft vooral van binnen een flinke update gekregen. De nieuwe S9-chip is gebaseerd op de A15 Bionic-chip, die we al zagen in de iPhone 13 en de iPhone 14. Hierdoor is het nieuwe horloge veel sneller dan de Apple Watch Series 8. Daarnaast heeft de Apple Watch Series 9 de nieuwe U2-chip, waarmee ‘Zoek mijn’ nauwkeuriger werkt. Hierdoor zie je altijd precies waar de Watch is.

Het design van de Apple Watch Series 9 is weinig veranderd, maar je hebt wél de keuze uit een nieuwe kleur. Het horloge is namelijk ook uitgebracht met een roze behuizing. Deze kleur hebben we al een tijd niet meer gezien bij de Apple Watch. Daarnaast zijn er nog de aluminium-kleuren sterrenlicht, middernacht, zilver, (PRODUCT)RED; of goud, zilver en grafiet voor roestvrij staal. Wil je de Apple Watch Series 9 alvast bestellen? Bekijk dan hier waar het horloge beschikbaar is:

Apple Watch Ultra 2: enorm fel beeldscherm én goedkoper

Naast de Apple Watch Series 9 is er ook een nieuwe generatie van de Apple Watch Ultra aangekondigd! De Apple Watch Ultra 2 is enorm geavanceerd én is goedkoper dan de eerste generatie. Vooral het scherm heeft een flinke upgrade gekregen, de Apple Watch Ultra 2 heeft namelijk een veel feller display. Met een piekhelderheid van maar liefst 3000 Nits kun je het scherm altijd probleemloos aflezen, zelfs in de volle zon.

Verder draait het horloge op de nieuwe S9-chip, net als de Apple Watch Series 9. Hierdoor is de batterijduur van de Apple Watch Ultra 2 nog langer, waardoor dit de beste accuduur is die we ooit bij een Watch hebben gezien. Met de energiebesparingsmodus doe je nu maar liefst 72 uur maar het horloge. De Apple Watch Ultra 2 is nu al te koop, zodat je het toptoestel volgende week vrijdag direct in huis hebt!

Meer weten over de Apple Watch Series 9 en Ultra 2?

Heb je het Wonderlust-event dinsdagavond gemist? En wil je alles weten over de nieuwe Apple Watches? Lees dan hier de aankondiging van de Apple Watch Series 9 en hier alles over de lancering van de Apple Watch Ultra 2. De horloges draaien direct op watchOS 10, de nieuwste update voor de Apple Watch. Bekijk hier welke nieuwe functies er met watchOS 10 naar het horloge komen, zodat je straks direct met het toestel aan de slag kunt!

