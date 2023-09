Apple Watch Series 9 en Ultra 2 hebben véél meer opslag (dit is waarom)

De Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 hebben veel meer opslag dan eerdere Watches. Waarom heeft Apple de opslagruimte uitgebreid en wat kun je ermee?

Nieuwe Apple Watches hebben meer opslag

Deze week heeft Apple naast de iPhone 15 ook twee nieuwe smartwatches aangekondigd. De Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 draaien op de nieuwe S9-chip, waardoor de toestellen een stuk sneller zijn. Bij de Apple Watch Ultra 2 is de batterijduur nóg langer, je doet nu maximaal 72 uur met het geavanceerde horloge. Dat is de langste accuduur ooit van een Apple Watch.

Zowel de Apple Watch Series 9 als de Apple Watch Ultra 2 hebben dus vooral van binnen een upgrade gekregen, het design van de toestellen is vrijwel onveranderd. Het geheugen van de horloges is ook flink uitgebreid, want de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 hebben maar liefst 64 GB aan geheugen. Bij eerdere Watches was dit nog 32 GB. Waarvoor heb je zoveel opslagruimte nodig?

Twee keer zoveel geheugen voor de Apple Watch

De Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 hebben dus twee keer zoveel opslag als eerdere smartwatches van Apple. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de nieuwe S9-chip, die krachtiger en efficiënter is. Deze nieuwe processor is gebaseerd op de A15 Bionic-chip, die we eerder al zagen in de iPhone 13 en iPhone 14. Toch kun je niet alle 64 GB gebruiken voor je eigen bestanden.

Een groot deel van het geheugen wordt namelijk gebruikt voor software van Apple zelf, waaronder watchOS. Nu de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 zoveel opslag hebben, is het in ieder geval geen probleem meer om bij te werken naar de nieuwste watchOS-versie. Voorheen was dit nog wel eens het geval, zeker bij de Apple Watch Series 3.

De eerste generaties van de Apple Watch hadden overigens slechts 8 GB aan opslagruimte, dus de huidige 64 GB is een flinke vooruitgang. Dat betekent helaas niet dat je voor 64 GB aan media op je Apple Watch Series 9 kunt zetten, daar is ongeveer 25 procent van de totale opslag voor bedoeld. Je kunt dus 16 GB aan foto’s, video’s, muziek en overige apps op je Watch zetten.

Dit is wanneer de nieuwe horloges verschijnen

Je hebt dus veel meer opslag op de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2. Wil jij een nieuwe Apple Watch kopen? Dan is er goed nieuws, want de pre-order is al begonnen! Door de Apple Watch nu alvast te bestellen, weet je zeker dat je het horloge als eerste in huis hebt. De nieuwe smartwatch wordt dan vrijdag 22 september bij je afgeleverd, als het horloge ook in de winkel verschijnt. Bekijk hier de pre-order:

Heb je het Wonderlust-event dinsdagavond gemist? En wil je alles weten over de nieuwe Apple Watches? Lees dan hier de aankondiging van de Apple Watch Series 9 en hier alles over de lancering van de Apple Watch Ultra 2. De horloges draaien direct op watchOS 10, de nieuwste update voor de Apple Watch. Bekijk hier welke nieuwe functies er met watchOS 10 naar het horloge komen, zodat je straks direct met het toestel aan de slag kunt!

