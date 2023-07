Eindelijk: Apple Watch Series 9 krijgt nieuwe chip die véél beter is

De Apple Watch Series 9 verschijnt dit jaar en krijgt naar verluidt eindelijk een échte chip-upgrade. Dit weten we over de nieuwe S9-chip.

Apple Watch Series 9 komt eraan

Apple presenteert dit jaar weer een nieuwe generatie van de Apple Watch, de Apple Watch Series 9 verschijnt dan. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman krijgt de Apple Watch Series 9 eindelijk een écht nieuwe chip. En dat wordt ook wel tijd, want de Apple Watch Series 8 gebruikt in principe nog dezelfde S6-chip die we ook al in de Apple Watch Series 6 zagen.

Apple heeft de chip in de Apple Watch Series 8 wel een nieuwe naam gegeven, maar het is eigenlijk een twee jaar oude processor zonder veel verbeteringen. Na drie generaties Apple Watch met dezelfde chip is het nu tijd voor een processor die veel beter presteert. Dat lijkt met de nieuwe S9-chip te gebeuren, want de processor is naar verluidt véél sneller dan de S8-chip.

Nieuwe processor lijkt op A15-chip

De nieuwe S9-chip is volgens geruchten gebaseerd op de A15-chip. Deze processor kennen we al van de iPhone 13 en van de iPhone 14 (Plus). Dit jaar geeft Apple de chip van de Apple Watch Series 9 dus een grote hardware-upgrade, en niet slechts een nieuwe naam. Dat betekent dat de Apple Watch voor het eerst sinds 2020 een snellere processor krijgt.

Met de nieuwe chip is de Apple Watch Series 9 een stuk sneller en efficiënter dan eerdere generaties van de Apple Watch. Dit zie je vooral terug in het batterijverbruik van het horloge. Zo worden de laadtijden korter en doe je weer wat langer met de batterij van de Apple Watch. Hierdoor gaat de accu van de Apple Watch Series 9 vermoedelijk gemakkelijk twee dagen mee.

Apple Watch Ultra 2 krijgt ook S9-chip

Dit jaar verschijnt niet alleen de Apple Watch Series 9, ook de tweede generatie Apple Watch Ultra komt eraan. Het meest geavanceerde horloge van Apple draait dan ook op de nieuwe S9-chip. De batterij van de Apple Watch Ultra gaat al enorm lang mee, tot wel 60 uur met de nieuwe energiebesparingsmodus. Met de S9-chip wordt dit dus waarschijnlijk nóg langer.

De nieuwe reeks Apple Watches verschijnt waarschijnlijk pas aan het einde van dit jaar. Ben je nu al op zoek naar een nieuwe smartwatch? En kun je niet zo lang wachten op een nieuwe Apple Watch? De Apple Watch Ultra is op dit moment goedkoper dan ooit. Als je een goedkopere variant zoekt is de Apple Watch Series 8 een goed alternatief. Bekijk de beste prijzen vooral even in onze prijsvergelijker!

