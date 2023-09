Apple Watch Series 9: dit maakt de nieuwe behuizing zo speciaal

De Apple Watch Series 9 krijgt een nieuwe behuizing, die op een compleet andere manier wordt gefabriceerd. Dit maakt de nieuwe kast van de Watch zo speciaal!

Nieuwe behuizing Apple Watch Series 9

Apple presenteert dit jaar weer een nieuwe generatie van de Apple Watch, de Apple Watch Series 9 verschijnt dan. Er wordt steeds meer duidelijk over de Watch, zo weten we inmiddels dat het horloge draait op de nieuwe S9-chip. Dit is naar verluidt een volledig nieuwe chip, waardoor de Apple Watch voor het eerst sinds 2020 een écht nieuwe processor krijgt.

Dat is niet alles, want volgens geruchten krijgt de Apple Watch Series 9 een compleet nieuwe behuizing. Apple maakt bij de nieuwe Apple Watches van dit jaar namelijk gebruik van een nieuwe productiemanier. Dat is bijzonder, want voor het eerst worden onderdelen van het horloge gemaakt met een 3D-printer. De behuizing van de Apple Watch Series 9 wordt naar verluidt zelfs helemaal op die manier gemaakt.

Volgende Watch gemaakt met 3D-printer

Het was al duidelijk dat delen van de Apple Watch Ultra 2 met een 3D-printer worden gemaakt. Bij de Apple Watch Series 9 gaat Apple nog een stap verder, want dan wordt zelfs de hele behuizing met een 3D-printer gefabriceerd. Dit heeft verschillende voordelen, zo is de nieuwe productiemanier een stuk goedkoper. Hiermee bespaart Apple dus kosten, al is de kans klein dat we dat terugzien in de prijs van de nieuwe Watch.

Daarnaast blijft er veel minder afval over als de behuizing van de Apple Watch wordt gefabriceerd met een 3D-printer. De materialen worden immers direct in de juiste vorm gemaakt, waardoor er minder restanten overblijven in het productieproces. De nieuwe productiemanier is volgens geruchten bovendien sneller. Er kunnen zo dus meer Apple Watches worden gemaakt in een kortere tijd.

Behuizing van roestvrijstaal bij Apple Watch Series 9

Als we de geruchten moeten geloven, wordt alleen de behuizing van roestvrij staal gemaakt met de 3D-printer. Dit is de duurdere uitvoering van het horloge. De behuizing ziet er nagenoeg hetzelfde uit als bij de Apple Watch Series 8, maar wordt dus wel op een heel andere manier gemaakt. Het is goed mogelijk dat bij de standaard uitvoering van de Apple Watch Series 9 alsnog onderdelen worden gemaakt met een 3D-printer, net als bij de Apple Watch Ultra 2 gebeurt.

Bij het duurdere horloge worden naar verluidt de Digital Crown, de zijknop en de actieknop gemaakt met het nieuwe fabricageproces. Het is daarom de verwachting dat er ook onderdelen van de aluminium behuizing met een 3D-printer worden gemaakt bij de Apple Watch Series 9. Of dit daadwerkelijk zo gaat zijn horen we hoogstwaarschijnlijk over twee weken al.

Nieuwe Watches verschijnen bijna

De nieuwe Apple Watches worden vermoedelijk gepresenteerd op het Wonderlust-evenement op 12 september. Dan worden ook de nieuwe iPhones onthuld, dit jaar verschijnt de iPhone 15. Vorig jaar kondigde Apple de nieuwe horloges tegelijk aan met de nieuwe iPhone, dat dit jaar waarschijnlijk niet anders gaat zijn.

Op dinsdag 12 september horen we dan meer over de nieuwe behuizing van de Apple Watch Series 9. Lees hier alvast alles over de nieuwe kleur van het horloge!

Op dinsdag 12 september horen we dan meer over de nieuwe behuizing van de Apple Watch Series 9. Lees hier alvast alles over de nieuwe kleur van het horloge!