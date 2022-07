‘Apple komt met derde, groter horloge in Watch Series 8’

De aankomende Apple Watch Series 8 bestaat mogelijk uit drie horloges, waaronder een groter model. Dat beweert een bekende analist. De nieuwe smartwatch zou een scherm van 1,99 inch hebben.

‘Groter model in Apple Watch Series 8’

De Apple Watch is van oudsher verkrijgbaar in twee formaten. Zo bestaat de Apple Watch Series 7 uit modellen met een kast van 41 en 45 millimeter. Die laatste heeft een scherm van 1,9 inch. Volgens analist Ross Young komt daar in de nieuwe Apple Watch Series 8 een derde en grotere variant bij. Heel dramatisch is het verschil niet. Volgens Young heeft het nieuwe horloge een 1,99 inch-display. Dat is ongeveer vijf procent groter dan het huidige topmodel.

Jeff Pu, een andere analist, denkt ook dat Apple werkt aan een smartwatch met een 2 inch-scherm. Het is nog niet bekend wat we van dit nieuwe horloge kunnen verwachten. Er gaan al jaren geruchten dat het bedrijf een Apple Watch met een plat scherm uit wil brengen. De bescheiden groei van het display zou onderdeel kunnen zijn van dit herontwerp.

Het kan ook gaan om een speciale versie van het horloge met een extra robuuste behuizing. Daar gaan eveneens al lange tijd geruchten over. Deze Apple Watch zou gericht zijn op fans van extreme sporten en de naam ‘Explorer Edition’ krijgen. Het horloge zou beter bestand moeten zijn tegen een flinke val. Daarnaast kun je er mogelijk mee diepzeeduiken. Normale Apple Watches zijn waterbestendig tot ‘slechts’ 50 meter diepte.

Dit weten we over de Apple Watch Series 8

Apple kondigt de Watch Series 8 waarschijnlijk in september aan, tegelijk met de iPhone 14. Voor de extra snelheid hoef je hem niet te kopen. Het horloge krijgt namelijk dezelfde chip die in de Series 7 én Series 6 zit. De Apple Watch Series 8 krijgt mogelijk wel een sensor om vast te stellen of je koorts hebt. Hopelijk heeft Apple nog wat meer vernieuwingen in petto, want anders belooft het een saaie update te worden…

