Voordelen: 3 redenen waarom je een Apple Watch met 4G wil

Heb je geen iPhone op zak, maar wil je in de supermarkt toch even vragen of je nog wat mee moet nemen? Het kan, zodra de Apple Watch mobiel internet krijgt. Tijd voor een overzicht van de voordelen van een 4G Apple Watch.

De voordelen van een Apple Watch met 4G

Apple verkoopt twee versies van de Apple Watch: een ‘gewone’ wifi-versie, en een met cellular. Eerstgenoemde is sinds jaar en dag in Nederland verkrijgbaar, maar een cellular Apple Watch (met 4G/5G) moet je vooralsnog uit het buitenland halen.

Hier lijkt echter verandering in te komen. Uit graafwerk van iPhoned blijkt dat Apple op de achtergrond voorbereidingen treft om de 4G Apple Watch naar Nederland te brengen.

Of dit al bij de Apple Watch Series 7, het eerstvolgende model, gaat gebeuren is onduidelijk, maar zeker is dat het bedrijf ermee bezig is. Daarom is het tijd voor een voorproefje. Wat zijn eigenlijk de voordelen van een Apple Watch met 4G?

1. Zelfstandigheid: Apple Watch op eigen benen

Het grootste voordeel van een Apple Watch met 4G is zelfstandigheid. Wanneer je smartwatch met het internet is verbonden, kun je je iPhone namelijk steeds vaker thuislaten.

Ga je even een rondje hardlopen in het park, dan ben je met een cellular Apple Watch bijvoorbeeld ‘gewoon’ bereikbaar. Een Apple Watch met 4G heeft een esim, dus je kunt er mee bellen zonder een iPhone in de buurt. Nu kun je natutuurlijk in de microfoon van de Apple-smartwatch praten, maar veel logischer is het om hiervoor je AirPods te gebruiken.

Deze zelfstandigheid geldt ook voor apps, zoals Spotify en Apple Music. Met een 4G Apple Watch kun je immers muziek streamen, net als op je iPhone. Dat is handig, want hierdoor hoef je nummers niet offline beschikbaar te maken om ze bijvoorbeeld tijdens het hardlopen te luisteren.

2. Design: Het oog wil ook wat

Echte liefhebbers rijden naar Duitsland of België om hun Apple Watch te halen. Waarom? Omdat de 4G Apple Watch daar wél verkocht wordt. Ook al heb je voorlopig niets aan de ingebouwde esim-functionaliteit (dit moet namelijk eerst door providers ondersteund worden) kleven er wel andere voordelen aan.

Het oog wil immers ook wat. De 4G-versie komt namelijk in allerlei exclusieve uitvoeringen die hier niet verkrijgbaar zijn, zoals roestvrij staal, keramiek en titanium. Deze luxe materialen kom je in de Nederlandse Apple-webshop niet tegen, al zie je ze met goed zoeken wel bij wederverkopers.

3. Back to basics

Er wordt steeds meer duidelijk over de impact van technologie op onze (mentale) gezondheid. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat smartphones ontzettend verslavend zijn en bijvoorbeeld impact hebben op onze slaap. Doktoren raden dan ook niet voor niets aan voor het slapen gaan alle schermen weg te leggen.

Het moge duidelijk zijn, smartphoneverslaving is een ding. Mogelijk kan de 4G Apple Watch een belangrijke rol in de oplossing van dit probleem spelen. Het horloge is met zijn kleine schermpje immers een stuk minder gebruiksvriendelijk dan een iPhone. Waarschijnlijk zijn maar weinig mensen bereid om bijvoorbeeld uitgebreide verhalen op hun Watch te gaan tikken.

Zodra de Apple Watch 4G krijgt, kun je je iPhone veel vaker thuislaten en kom je niet in de verleiding om verslavende games en eindeloze TikTok-filmpjes te consumeren. Hier leent het scherm van de Apple Watch zich immers niet voor, daarvoor is het te klein.

Wanneer komt de Apple Watch met 4G?

Na zo’n opsomming is er natuurlijk maar één vraag om te beantwoorden: wanneer kunnen we ermee aan de slag? Het eerlijke antwoord is: dat weten we niet. Er zijn aanwijzingen gevonden dat Apple met een cellular Apple Watch bezig is, maar verdere details ontbreken. Je leest er alles over in onderstaand artikel.

