Officieel: T-Mobile brengt Apple Watch met 4G naar Nederland

Voor een internetverbinding op je Apple Watch hoef je binnenkort geen iPhone bij je te hebben. T-Mobile bevestigt dat het in Nederland de eerste 4G-versie van de Apple Watch gaat ondersteunen. Die is vanaf vrijdag 5 november beschikbaar.

Apple Watch met 4G via T-Mobile

De toevoeging van 4G op de Apple Watch wordt Multisim genoemd. Dit is een extra sim die je aan je bestaande abonnement koppelt. Zo kun je ook zonder iPhone de deur uit en toch verbonden blijven. De 4G-versie van de Apple Watch is op vrijdag 29 oktober te bestellen. Een week later, op vrijdag 5 november, heb je de smartwatch met Multisim op z’n vroegst in huis.

De Apple Watch met 4G krijg je in combinatie met de Cellular-versie van de Apple Watch Series 7. Dit is de nieuwste smartwatch van Apple die het bedrijf in september introduceerde. Daarnaast heb je een iPhone 6s of nieuwer nodig om Multisim te kunnen gebruiken.

Het is ook mogelijk om een los Multisim-abonnement af te sluiten. Zo’n abonnement kost 5 euro per maand. Dit is handig als je al in het bezit bent van een cellular-versie van de Apple Watch, omdat je hem in het buitenland gekocht hebt. Een cellular Apple Watch herken je aan de rode ring of stip op de draaiknop.

Ideaal voor sporters

De 4G-ondersteuning van de Apple Watch is een functie waar gebruikers al jaren om vragen. De toevoeging is bijvoorbeeld ideaal voor sporters, zoals hardlopers of wielrenners. Zij kunnen de telefoon voortaan thuislaten en toch bereikbaar blijven en muziek streamen.

In Nederland is Multisim voor de Apple Watch nieuw, maar in het buitenland was 4G in combinatie met de Apple Watch al langer mogelijk. In België kan dat al sinds eind 2020, via Telenet. In Nederland is T-Mobile de eerste die een Apple Watch met 4G aanbiedt, maar er volgen meer providers. KPN heeft bijvoorbeeld al toegezegd een Apple Watch met cellular te zullen aanbieden.