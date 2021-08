Apple verklapt: Apple Watch met 4G komt naar Nederland

Het lijkt erop dat de Apple Watch met 4G-ondersteuning eindelijk naar Nederland komt. Dit verklapt Apple zelf via een support-artikel op hun website.

Verwijzing op de Apple-website

De verwijzing naar de komst van de Apple Watch met 4G (Cellular) naar Nederland is terug te vinden op Apples website. In een Apple support-artikel over hoe je met een Apple Watch met 4G een mobiele verbinding instelt, is namelijk een opmerkelijke nieuwe link verschenen.

Deze link verwijst naar een regionale Nederlandse pagina over de Apple Watch met 4G, die momenteel nog niet online staat. Voor de laatste update van het artikel (19 juli 2021) verwees de link nog naar de internationale (VS) versie van dezelfde pagina. Hier kwam iPhoned achter via een gearchiveerde versie van het support-artikel op internetarchief Wayback Machine.

Wat het betekent

Op zichzelf lijkt de nieuwe link misschien niet zo bijzonder, want het zou ook een foutje kunnen zijn van Apple. Het is echter opvallend om een paar redenen. Zo is het artikel, naast de nieuwe link, nauwelijks aangepast. Het toevoegen van de link naar de Nederlandse pagina lijkt daarmee opzettelijk.

Daarnaast is hetzelfde support-artikel in vertaalde vorm terug te vinden op allerlei regionale versies van de Apple-website. In landen waar de Apple Watch met 4G beschikbaar is, bijvoorbeeld in Frankrijk of Duitsland, verwijst het bewuste linkje altijd door naar een speciale regionale pagina over de Apple Watch met 4G.

In landen waar dit model niet beschikbaar is, zoals Ierland of Letland, verwijst het linkje juist altijd door naar de internationale versie van de pagina. Dit was in Nederland voorheen dus ook het geval.

Apple Watch met 4G in Nederland: wanneer?

Met het toevoegen van de link naar een speciale Nederlandse pagina lijkt de komst van de Apple Watch met 4G naar Nederland dus aanstaande. Naar verwachting weten we na het jaarlijkse september-evenement meer, waar we sowieso al rekenen op de Apple Watch Series 7. Tot die tijd zetten we onze verwachtingen voor de Watch Series 7 op een rijtje.