Apple Watch Cellular met Multisim nu beschikbaar bij T-Mobile (ADV)

Onlangs kondigde T-Mobile aan dat het de eerste provider in Nederland wordt die de Cellular-versie van de Apple Watch gaat ondersteunen. Vanaf nu (29 oktober om 18.00 uur) zijn de Apple Watches en het Multisim-abonnement ook daadwerkelijk te bestellen.

Apple Watch met 4G via T-Mobile Multisim

Voor de ondersteuning van de Apple Watch met mobiel internet heeft T-Mobile het Multisim-abonnement bedacht. Dankzij T-Mobile Multisim kan er een tweede simkaart aan een bestaand abonnement worden gekoppeld. Je behoudt dus je telefoonnummer, belminuten en databundel, maar hebt wel een extra apparaat waarop je bereikbaar bent – in dit geval de Apple Watch dus. Op die manier kun je iPhone thuislaten, maar blijf je wel ‘connected’ via de Watch.

Als gezegd is het aanvullende Multisim-abonnement vanaf vandaag beschikbaar bij T-Mobile, net zoals de Apple Watch Series 7 GPS + Cellular en Apple Watch SE GPS + Cellular. Hoewel je de cellular Watch ook bij andere winkels kunt krijgen, blijft het gebruik van 4G op de Watch exclusief voor klanten van T-Mobile.

Multisim kost 5 euro per maand extra op je bestaande abonnementskosten. Een Apple Watch met de optie voor 4G herken je overigens aan de rode stip of ring op de draaiknop.

Apple Watch 4G met T-Mobile Multisim

De 4G-ondersteuning op de Apple Watch is een functie waar gebruikers al jaren om vragen. De toevoeging is bijvoorbeeld ideaal voor sporters, zoals hardlopers of wielrenners. Zij kunnen de telefoon voortaan thuislaten en toch bereikbaar blijven en muziek streamen.

Ook voor de super-efficiënte planner biedt een Apple Watch Cellular meerwaarde, want hij of zij kan allerlei taken veel sneller afhandelen, direct vanaf de pols.

De gadgetliefhebber kan sowieso niet om de Apple Watch met cellular heen, want hoe tof is het om een horloge met een altijd actieve internetverbinding te hebben? En met de subtiel aangebrachte rode ring op de knop van je nieuwe Apple Watch Series 7 zien kenners in één oogopslag dat je waarde hecht aan innovatie en gebruiksgemak.

