Apple Watch met 4G komt naar Nederland: dit moet je weten

Het heeft lang geduurd, maar de 4G-versie van de Apple Watch kun je straks ook in Nederland gebruiken. Een Nederlandse provider gaat de cellular Apple Watch ondersteunen.

Apple Watch 4G in Nederland

Goed nieuws voor Apple Watch-liefhebbers, want de 4G-versie van de smartwatch is straks ook eindelijk in Nederland te gebruiken. KPN laat aan RTL Nieuws weten dat het de 4G-versie van de Apple Watch gaat ondersteunen. Het is echter nog onduidelijk wanneer dit precies gebeurt, maar waarschijnlijk gaat het om later dit jaar. Dan moet ook de nieuwe Apple Watch Series 7 verschijnen, al is het nog onduidelijk wanneer het slimme horloge in de winkels ligt.

Tijdens het iPhone 13-event vertelde Apple dat de Series 7 ‘dit najaar’ verschijnt, maar een precieze releasedatum werd niet gegeven. Ook weten we nog niet wanneer de 4G-modellen van de verschillende Apple Watch-modellen in Nederland uitkomen en of KPN extra kosten gaat rekenen. In sommige landen moet je iets meer betalen om data te kunnen verbruiken met de Watch.

Dat de 4G-versie van de Apple Watch naar Nederland komt, wisten we stiekem al een tijdje. iPhoned ontdekte onlangs dat Apple in een support-artikel per ongeluk verklapte dat de 4G Apple Watch ook hier verschijnt. Inmiddels is ook een volledige supportpagina op de Apple-website verschenen, waar wordt uitgelegd hoe je een mobiele dataverbinding instelt op een Apple Watch.

Apple Watch Series 7

Gisteravond, tijdens het Apple september 2021-event, werd de Watch Series 7 officieel onthuld. De smartwatch beschikt over een gloednieuw design, met een groter scherm en dunnere randen. De ‘bezels’ rondom het display zijn volgens Apple 40 procent kleiner en hierdoor is het scherm aanzienlijk groter zonder dat de Watch dit ook is.

De andere verbeteringen zijn kleiner. Het display is helderder en de behuizing steviger, maar de Watch Series 7 heeft dezelfde processor als zijn voorganger en ook geen grotere accu. Wel laadt de batterij een stuk sneller op, waardoor ‘ie na 45 minuten aan het stroom alweer voor 80 procent vol zit. Dit is 33 procent dan bij de Apple Watch Series 6 van vorig jaar.

Wil je meer weten? Lees verder over de aankondiging van de Apple Watch Series 7.