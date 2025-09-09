Apple Watch 2025: dit zijn de prijzen van álle modellen in Nederland

De Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 én de Apple Watch SE 3 zijn beschikbaar. Dit zijn de prijzen van álle nieuwe Apple Watches in 2025!

Apple Watches van 2025

Apple heeft een reeks nieuwe Apple Watches gepresenteerd! Bij het iPhone 17-event zijn niet alleen nieuwe iPhones aangekondigd, er zijn ook nieuwe Apple Watches onthuld. We zien dit jaar maar liefst drie nieuwe Apple Watches, want de Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch SE 2025 zijn beschikbaar. Wil je één van deze toestellen halen? Dit zijn de prijzen van alle Apple Watches in 2025:

Apple Watch Series 11 42 millimeter 46 millimeter Aluminium (GPS) 449 euro 479 euro Aluminium (GPS + Cellular) 569 euro 599 euro Titanium (GPS + Cellular) 799 euro 849 euro

Apple Watch SE 2025 40 millimeter 44 millimeter GPS 269 euro 299 euro GPS + Cellular 319 euro 349 euro

Apple Watch Ultra 3 49 millimeter GPS + Cellular 899 euro

Zie je de tabel niet? Bekijk hier alle prijzen van de nieuwe Apple Watches.

Véél nieuwe functies

De nieuwe Apple Watches van 2025 hebben de prijzen van eerdere generaties overgenomen. Apple heeft de beginprijzen van de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch Ultra niet verhoogd, waardoor je dezelfde prijzen als voorgaande jaren betaalt. Je hebt bij de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch SE 2025 de keuze uit twee verschillende formaten, waarbij je logischerwijs meer betaalt voor de grotere uitvoering. De Apple Watch Ultra 3 komt standaard in één formaat.

De prijzen van de Apple Watches zijn niet gestegen, terwijl alle toestellen er wél veel nieuwe functies bij hebben gekregen. Apple heeft alle Apple Watches in 2025 voorzien van de snelle S10-chip en meer gezondheidsfuncties. Zo hebben de Apple Watches voor het eerst een bloeddrukmeter, die meldingen geeft bij langdurig hoge bloeddruk. De Apple Watch SE 2025 heeft juist gezondheidsfuncties van eerdere Apple Watches overgenomen.

Pre-order van Apple Watch begonnen

Ben je enthousiast over de nieuwe Apple Watches? En ben je van plan om één van de nieuwe toestellen te halen? Dan hebben we goed nieuws, want de voorverkoop van de Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 2025 én de Apple Watch Ultra 3 is al begonnen. Je kunt de Apple Watches nu bestellen bij verschillende webwinkels, zodat je de nieuwe smartwatch als eerste in huis hebt.

Het is aan te raden om de nieuwe Apple Watch zo snel mogelijk te bestellen, zodat je niet te maken krijgt met lange levertijden. Zeker bij de release van een nieuw toestel kan de voorraad er snel doorheen gaan. Als je de Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 2025 of Apple Watch Ultra 3 nu bestelt, wordt het toestel op vrijdag 19 september 2025 bij je thuis afgeleverd. Klinkt dat goed? Bekijk hier waar je alle Apple Watches al kunt bestellen:

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE 2025