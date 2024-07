Apple Watch in 2024: deze nieuwe generaties verschijnen dit jaar

Er verschijnen in 2024 maar liefst drie nieuwe generaties van de Apple Watch. Benieuwd wat de verwachtingen zijn? Dit weten we al!

Apple Watch in 2024

Het is de verwachting dat we dit jaar maar liefst drie nieuwe Apple Watches gaan zien, die in vijf verschillende uitvoeringen worden uitgebracht. In 2024 verschijnen naar verluidt de Apple Watch SE (derde generatie), Apple Watch Series 10 (of Apple Watch X) en de Apple Watch Ultra 3. Vooral de tiende generatie van de smartwatch krijgt vermoedelijk grote veranderingen. Wij zetten alle geruchten voor je onder elkaar!

1. Apple Watch Series 10

Apple viert een jubileum, want het is in 2024 tien jaar geleden dat de Apple Watch werd aangekondigd. De verwachtingen zijn daarom hooggespannen, met waarschijnlijk een redesign voor de smartwatch. Het toestel krijgt volgens geruchten een groter scherm: je kunt straks kiezen uit een behuizing van 45 of 49 millimeter. De randen om het grotere display worden bovendien dunner, waardoor er meer ruimte is voor het scherm.

De tiende generatie van de Apple Watch draait op de S10-chip, die vermoedelijk ondersteuning krijgt voor een aantal nieuwe Apple Intelligence-functies. Die features zijn nu nog enkel voor de iPhone, iPad en Mac, maar komen naar verluidt ook naar de Apple Watch. Daarnaast krijgt de Apple Watch in 2024 een bloeddrukmeter en een gezondheidsfunctie om slaapapneu mee te detecteren.

2. Apple Watch SE 2024

Heb je liever een kleinere smartwatch om je pols? Dan ben je aangewezen op de Apple Watch SE 2024. Je kunt bij de goedkopere smartwatch kiezen tussen een behuizing van 41 of 45 millimeter, zoals nu ook het geval is bij de Apple Watch Series 9. Het scherm wordt wel iets groter, want de Apple Watch SE neemt het design over van de Apple Watch Series 7. Dat betekent dat de schermranden dunner zijn en er iets meer ruimte is voor het display.

Volgens recente geruchten krijgt de Apple Watch SE 2024 wel een aangepaste behuizing, want het aluminium wordt naar verluidt vervangen door plastic. Apple is dit waarschijnlijk van plan om de prijs van de smartwatch verder omlaag te brengen. Eerder gebeurde dit ook bij de iPhone 5C, die telefoon verscheen toen in een reeks opvallende kleuren. Mogelijk kunnen we dat ook bij de Apple Watch SE verwachten.

3. Apple Watch Ultra 3

Van Apple’s meest geavanceerde smartwatch verschijnt in 2024 de derde generatie. In 2023 kreeg de Apple Watch Ultra een kleine update en er worden dit jaar opnieuw geen grote veranderingen verwacht. De Apple Watch Ultra 3 krijgt in ieder geval een aantal aanpassingen onder de motorkap, met de nieuwe S10-chip en vermoedelijk ondersteuning voor Apple Intelligence.

Langere tijd gingen er geruchten dat het scherm van de Apple Watch Ultra in 2024 groter zou worden met een behuizing van 52 millimeter. Bij de huidige Apple Watch Ultra is dat nog 49 millimeter, maar het lijkt erop dat Apple de plannen voor een groter display heeft uitgesteld. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner zien we dit jaar daarom geen veranderingen in het design van de Apple Watch Ultra 3.

Release van de Apple Watch in 2024

We zien in totaal dus vijf verschillende uitvoeringen van de Apple Watch in 2024. Lang hoeven we niet meer te wachten op de nieuwe smartwatches, want Apple kondigt ze waarschijnlijk aan in september. Dat is ook de maand dat de iPhone 16-serie verschijnt en nieuwe software als iOS 18 en watchOS 11 wordt uitgebracht. Doorgaans presenteert Apple de nieuwe iPhone en Apple Watch begin september op een maandag of dinsdag.

Het is de verwachting dat de presentatie dit jaar op maandag 9 of dinsdag 10 september valt. De afgelopen jaren volgde de release van de nieuwe Apple Watch niet lang na de presentatie, vaak ligt de smartwatch binnen een week al in de winkels. Wil je niet wachten en ben je nu op zoek naar een nieuwe Apple Watch? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de huidige modellen, zodat je niet teveel betaalt!