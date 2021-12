‘Drie keer nieuw in 2022: Apple Watch Series 8, SE en meer’

Het lijkt erop dat 2022 een spannend gaat jaar worden voor de Apple Watch. Volgens de laatste geruchten verschijnt er niet alleen een Apple Watch Series 8, maar komt ook er een update voor de Apple Watch SE en een speciale Watch voor fanatieke sporters met een robuuster design.

Drie keer nieuwe Apple Watch in 2022

Volgens Mark Gurman van Bloomberg komt er volgend jaar niet alleen een Apple Watch Series 8. Hij vertelt in zijn meest recente nieuwsbrief ook dat er ook een bijgewerkte versie van de Apple Watch SE gaat verschijnen. Daar blijft het echter niet bij, want Gurman zegt ook dat er een Watch komt met een robuuster design. Deze Watch is vooral gericht op fanatieke sporters.

Apple Watch SE 2022

De vorige Apple Watch SE verscheen in 2020. De SE is een interessante optie voor iedereen die een recente Apple Watch wilt met een betaalbare prijs. De huidige Apple Watch SE heeft het uiterlijk van de Apple Watch Series 6, maar beschikt niet over alle functies zoals een scherm dat altijd aanstaat of een saturatiemeter.

Vaak verschijnt er na een aantal jaar een nieuwe versie van de SE-reeks. Omdat er dit jaar geen nieuwe versie van de Apple Watch SE is verschenen, ligt het voor de hand dat er in 2022 een nieuwe komt. Gurman heeft niet gezegd wat we van de nieuwe SE kunnen verwachten. Het is echter goed mogelijk dat de nieuwe Watch een bijgewerkt design en meer functies gaat krijgen, die meer in lijn liggen met de high-end modellen.

Apple Watch Series 8 geruchten

Wat Apple in de planning heeft voor de Watch Series 8 (behalve het meten van de bloedsuiker) blijft nog even gissen. Misschien dat de nieuwe Watch een herzien ontwerp krijgt, want volgens de geruchten komt de Apple Watch Series 8 er in ieder geval in een extra groot formaat.

Robuuste Apple Watch voor sporters

Voordat de Apple Watch Series 7 werd aangekondigd, gingen er online verschillende geruchten dat er een compleet nieuw design aan zat te komen. Het uiterlijk van de Watch zou meer in lijn liggen met de iPhone 13. Niets bleek minder waar en de Apple Watch Series 7 had vrijwel hetzelfde uiterlijk als de Apple Watch Series 6. Nu kan het zomaar zijn dat deze geruchten het over de Apple Watch met een robuuster design hadden. De tijd zal het leren.

