Helaas: design van de Apple Watch Series 10 wordt toch niet spectaculair

Waar eerder werd voorspeld dat de Apple Watch Series 10 een nieuw design zou krijgen, lijkt dat nu toch niet zo te zijn. Dit weten we al over de Apple Watch X.

Apple Watch Series 10

Apple viert dit jaar een jubileum, want het is tien jaar geleden dat de eerste Apple Watch werd aangekondigd. De verwachtingen voor de Apple Watch Series 10 (of Apple Watch X) zijn daarom hooggespannen. Volgens geruchten zouden er dit jaar grote veranderingen naar de smartwatch komen, waaronder een compleet nieuw design. Nu lijkt het erop dat het design van de Apple Watch Series 10 toch niet drastisch wordt aangepast.

Eerdere geruchten voorspelden dat de Apple Watch X een vernieuwd ontwerp zou krijgen. Het was de verwachting dat de smartwatch veel dunner zou worden, mede door een nieuw systeem met magnetische horlogebandjes. De doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman sprak zelfs van het grootste redesign ooit bij de Apple Watch. Helaas blijkt nu dat het design van de Apple Watch Series 10 helemaal niet zo spectaculair wordt.

Groter display

Vorige week doken de eerste schematische tekeningen van de Apple Watch Series 10 op, waarbij het design van de smartwatch werd onthuld. Op de afbeeldingen zijn weinig veranderingen te zien, want het toestel lijkt erg op de Apple Watch Series 9 (en eerdere Apple Watches). De hoeken zijn opnieuw afgerond, de dikte is vrijwel ongewijzigd en de Digital Crown vinden we terug op dezelfde plek als voorheen.

Een verandering die wél zo goed als zeker lijkt is een groter display bij de Apple Watch X. Bij het design van de Apple Watch Series 10 is een scherm te zien van 45 en 49 millimeter. Bij eerdere Apple Watches kun je kiezen tussen 41 en 45 millimeter, de Apple Watch Ultra (2) heeft wel al een 49 mm-scherm. Voor een groter scherm hoef je straks dus niet meer voor de duurdere Apple Watch Ultra te kiezen.

Release Apple Watch Series 10

Het is onduidelijk waarom Apple heeft besloten om toch geen nieuw design te introduceren bij de Apple Watch Series 10. Mogelijk is het bedrijf tegen productieproblemen aangelopen, waarna is besloten om vast te houden aan het bestaande ontwerp. Een andere optie is dat het bedrijf nooit van plan was om het design te veranderen, omdat het huidige ontwerp goed genoeg is.

De smartwatch verschijnt in september, als Apple ook de iPhone 16 presenteert. Begin september zien we voor welk design Apple heeft gekozen bij de Apple Watch Series 10. Andere features die naar de smartwatch komen zijn waarschijnlijk een bloeddrukmeter, een verbeterde accu en de S10-chip.