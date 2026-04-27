Apple Wallet op je iPhone wordt veel slimmer (door deze handige feature)

Gebruik jij de Apple Wallet op je iPhone regelmatig? Dan hebben we goed nieuws, want een nieuwe functie maakt de Apple Wallet op je iPhone veel slimmer!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Wallet in iOS 27

Er komen veel nieuwe functies voor de iPhone aan! Apple werkt aan iOS 27, de volgende grote software-update voor je iPhone. De nieuwe softwareversie wordt pas in juni gepresenteerd, maar de eerste functies zijn al uitgelekt. In codes van Apple zijn features ontdekt, die nu nog niet beschikbaar zijn. Het is daarom de verwachting dat dit verbeteringen zijn die Apple met iOS 27 doorvoert op de iPhone.

De nieuwe functies zijn voornamelijk onderdeel van Apple Intelligence. De slimme techniek van het bedrijf wordt uitgebreid naar meer applicaties van Apple. Eén daarvan is de Apple Wallet-app, die veel slimmer wordt door een nieuwe functie in iOS 27. Met de hulp van Apple Intelligence wordt het veel gemakkelijker om nieuwe kaarten toe te voegen. Nu zijn bepaalde (klant)kaarten alleen fysiek beschikbaar, maar vanaf iOS 27 kun je zo probleemloos digitaliseren.

Kaarten toevoegen aan Apple Wallet

De Apple Wallet op je iPhone is op dit moment nog geen volwaardige vervanger van je fysieke portemonnee. Dat heeft te maken met alle (klant)kaarten, die je op dit moment nog niet kunt toevoegen aan de Apple Wallet. Denk hierbij aan bonuskaarten en andere passen voor specifieke winkels, die zijn vaak alleen fysiek beschikbaar en hebben geen ondersteuning voor de Apple Wallet. Een nieuwe functie in iOS 27 brengt daar verandering in, want de Apple Wallet wordt dan veel slimmer.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is straks mogelijk om digitale versies aan te maken van alle kaarten in je portemonnee. Hoe dat precies gebeurt in iOS 27 is nog niet duidelijk, mogelijk gebeurt dat met behulp van Visual Intelligence. In dat geval hoef je de kaart alleen maar voor de camera te houden, vervolgens maakt je iPhone er automatisch een digitale pas van. Zo kun je jouw fitnesspas, bonuskaart en zelfs concertkaarten gemakkelijker toevoegen aan je Apple Wallet.

Release van iOS 27

De Apple Wallet op je iPhone wordt dus veel slimmer in iOS 27. Op de nieuwere iPhones met ondersteuning voor Apple Intelligence is Visual Intelligence nu al te gebruiken. Met die functie geeft je iPhone meer informatie over je omgeving met behulp van kunstmatige intelligentie. Zo kun je met Visual Intelligence nu al objecten, planten en dieren scannen, je iPhone geeft vervolgens meer informatie. Daar komt in iOS 27 een handige functie voor de Apple Wallet bij.

We moeten nog even wachten op iOS 27, want Apple presenteert de nieuwe softwareversie begin juni. Pas in september kun je iOS 27 installeren op je iPhone, die maand kun je waarschijnlijk aan de slag met de slimme nieuwe functie voor de Apple Wallet.