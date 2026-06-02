iOS 27 maakt Apple Wallet nóg slimmer – met deze handige feature

Apple presenteert iOS 27 tijdens de WWDC op maandag 8 juni en volgens een nieuw gerucht komt er dan ook een handige feature naar Apple Wallet.

De feature die iOS 27 naar Apple Wallet brengt, is de mogelijkheid voor iPhone-gebruikers om rekeningen te splitsen met alleen maar een foto van een kassabon. Volgens Bloomberg kunnen gebruikers met deze functie in iOS 27 simpelweg een foto van een bonnetje maken en vervolgens de kosten over de verschillende personen verdelen. De functie kan vervolgens ook betalingsverzoeken genereren, zodat iedereen eenvoudig zijn deel van de rekening kan betalen.

De nieuwe feature van Apple Wallet zou gekoppeld zijn aan Apple Cash, de peer-to-peer-betalingsdienst van Apple die momenteel helaas nog niet in Nederland beschikbaar is. Gebruikers kunnen de feature in de Wallet-app of de Berichten-app in iOS 27 vinden. De functie wordt ook geïntegreerd in de Apple Watch.

Deze nieuwe feature is niet de enige verbetering aan Apple Wallet die met iOS 27 wordt geïntroduceerd. De update biedt gebruikers namelijk ook de mogelijkheid om hun eigen digitale pasjes aan te maken. Dat kan heel eenvoudig door items zoals bioscoopkaartjes, concertkaartjes en sportschoolpasjes in te scannen.

iOS 27 verschijnt in september

Apple presenteert iOS 27 op 8 juni, maar de uiteindelijke versie voor het grote publiek komt pas in september beschikbaar. Apple Cash is momenteel alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, dus dat zal voor de nieuwe feature van Apple Wallet waarschijnlijk ook het geval zijn. We verwachten wel dat Apple Cash naar Nederland komt, maar het is nog onduidelijk wanneer dat gaat gebeuren.