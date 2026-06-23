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Apple Wallet krijgt er nóg een functie bij in iOS 27 (en dat heeft ook een nadeel)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
23 juni 2026, 17:17
2 min leestijd
Apple Wallet krijgt er nóg een functie bij in iOS 27 (en dat heeft ook een nadeel)

Betalen met Apple Wallet is superhandig. Maar binnenkort kan de app je ook vertellen waar al je euro’s gebleven zijn.

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Apple Wallet krijgt er nóg een functie bij in iOS 27 (en dat heeft ook een nadeel)

Apple Wallet is nu de plek waar je onder andere je pinpas, klantenkaart en boardingpass bewaart. Handig, want je hoeft daarom nooit meer te graaien in je tas of portemonnee. Maar Apple lijkt de Wallet-app binnenkort nog wat beter te maken. In de tweede bèta van iOS 27 is namelijk een nieuwe functie opgedoken voor Apple Wallet met de naam ‘Inzichten’.

apple wallet inzichten

De functie lijkt de opvolger te worden van de ‘Gekoppelde kaarten’-functie die er nu al in zit. Wanneer je je kaart koppelt, kun je jouw actuele accountgegevens zien en je meest recente transacties. Het bekijken van je saldo moet met deze functie ook mogelijk zijn, alleen wordt dat amper ondersteund door de verschillende bankinstanties.

iOS 27 brengt 3 nieuwe functies naar je Apple Wallet (en die zijn heel handig)

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Met Inzichten moet de ondersteuning straks wat makkelijker gaan worden, zodat je ook je saldo en zaken als terugkerende betalingen kunt bekijken bij je betaalpas in de Wallet-app. Dat je terugkerende betalingen ziet is wel handig, want geld verdwijnt vaak ongemerkt. Een paar euro hier, een tientje daar, en voor je het weet vraag je je af waarom je rekening geen saldo meer heeft.

Maar er kleeft ook wel een nadeeltje aan. Want eerlijk is eerlijk, soms wíl je helemaal niet weten hoeveel geld je hebt uitgegegeven. Een extra hoesje voor je iPhone of die veel te dure koffie voelt toch minder fijn als Apple Wallet je elke keer blijft herinneren hoeveel het je gekost heeft.

voeg toe aan wallet

Dit is wanneer iOS 27 verschijnt

De nieuwe versie van iOS 27 met de Apple Wallet-functie is op dit moment nog in bèta. In juli komt de bèta voor iedereen beschikbaar. De officiële release is dan later dit jaar. Wil je niks missen over iOS 27 en de bijbehorende nieuwe functies? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!

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