Deze gadget steelt je Apple-wachtwoord (maar zo blijf je veilig)

Deze gadget heeft het op je Apple-wachtwoord gemunt en probeert je gegevens te stelen. Gelukkig is er een manier om je iPhone veilig te houden.

Apple-wachtwoord stelen met een gadget

Bezoekers van Def Con (een van ‘s werelds grootste hackers conferenties) keken een beetje vreemd op. Tijdens de conferentie kregen ze op hun iPhone de vraag om te verbinden met een Apple TV. Daarvoor moesten ze hun Apple ID en wachtwoord invoeren.

Sommige bezoekers deden dat ook, omdat het bericht het uiterlijk van een échte pop-up van Apple had. Dat was het echter niet, want het bleek om een onderzoeksproject te gaan.

Dit project had als doel om de bezoekers op de hoogte te brengen over bestaande problemen met Bluetooth op de iPhone. En om ze te laten zien dat Bluetooth nog steeds aanstaat, zelfs wanneer je de instelling via het Bedieningspaneel hebt uitgezet.

Zo werkt het

De onderzoeker liep over de beursvloer met zijn zelfgemaakte gadget. Die bestond uit een Rapsberry Pi Zero 2 (een soort klein computertje), twee wifi-antenne’s, een bluetooth-adapter en een accu. Het apparaatje had een bereik van 15 meter en kostte zo’n 70 dollar om te maken.

Hij legt uit dat hij Apple’s Bluetooth LE (Low Energy) gebruikte. Dit is een versie van Bluetooth die zeer weinig stroom verbruikt. Apple gebruikt dit onder andere om de Apple Watch verbonden te laten met de iPhone. Het probleem is dus dat Bluetooth LE actief blijft, zelfs wanneer je Bluetooth hebt uitgezet in het Bedieningspaneel.

Uiteindelijk was zijn gadget niet geprogrammeerd om iets te doen met de gegevens die de gebruikers hadden ingevoerd. Maar hij zei wel dat een kwaadwillende hacker op deze manier zonder probleem een Apple-wachtwoord kan stelen. Hij gaf daarom als advies om Bluetooth helemaal uit te zetten via de Instellingen van je iPhone als je het toch niet gebruikt.

Bluetooth helemaal uitzetten op je iPhone Open ‘Instellingen’; Kies voor ‘Bluetooth’; Zet de schuifknop uit achter ‘Bluetooth’.

Hij zei verder dat dit ‘probleem’ met Apple’s Bluetooth LE al sinds 2019 bekend is. De onderzoeker denkt dat Apple hier echter niets aan gaat doen. Volgens hem is het wel handig dat Apple een soort waarschuwing geeft als je Bluetooth uitzet via het Bedieningspaneel. Zodat de iPhone-gebruiker weet dat je toestel nog steeds verbinding kan maken met apparaten in de buurt. Daarnaast blijft het natuurlijk altijd slim om niet zomaar verbinding te maken met apparaten of netwerken die je niet kent.

