Apple vs Samsung: wie verkocht in 2025 de meeste smartphones?

Apple en Samsung zijn zonder meer de twee bedrijven die elk jaar de meeste smartphones verkopen, maar wie won er uiteindelijk in 2025?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple vs Samsung

De wereldwijde smartphoneverkopen stegen in 2025 met 2 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het is het tweede opeenvolgende jaar van groei. Volgens onderzoeksbureau Counterpoint hebben zowel Apple als Samsung in 2025 dan ook meer smartphones verkocht dan in 2024. Voor Samsung was het 5 procent meer dan het jaar ervoor, voor Apple 10 procent. Zodoende heeft Apple nu een marktaandeel van maar liefst 20 procent en is daarmee marktleider.

Samsung staat dus op de tweede plaats achter Apple met een marktaandeel van 19 procent. De derde plaats is (wederom) voor Xiaomi, met een aandeel van 13 procent. Counterpoint zegt dat de markt werd gestimuleerd door meer consumenten die gebruikmaakten van financieringen om te upgraden naar premium smartphones. Daarnaast worden 5G-apparaten in toenemende mate geaccepteerd in opkomende markten.

De iPhone 17-serie is populair

De iPhone 17-serie werd erg populair in het vierde kwartaal en tegelijkertijd bleef de iPhone 16 uitzonderlijk goed presteren in Japan, India en Zuidoost-Azië. Bovendien bereikte de upgradecyclus van het pandemietijdperk in 2025 een omslagpunt, waardoor miljoenen gebruikers toe waren aan vervanging van hun smartphone. Volgens Counterpoint was Apple in het vierde kwartaal van 2025 goed voor een kwart van de wereldwijde verzendingen, het hoogste kwartaalaandeel ooit.

Fabrikanten zoals Apple en Samsung waren aanvankelijk bezorgd over de Amerikaanse invoerheffingen. Om die reden haalden ze verzendingen zoveel mogelijk naar de eerste helft van 2025. Uiteindelijk bleek de impact van de heffingen minder groot dan verwacht en had die niet veel gevolgen voor de verkopen in de tweede helft van het jaar.

Bestverkochte iPhone van 2025

Begin december werden er al cijfers bekend over de bestverkochte smartphones van 2025. Daar waren de eerste vier plekken voor iPhones (iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max en de iPhone 16e), gevolgd door vijf Samsung-toestellen. Dit was dus al een aanwijzing dat Apple in 2025 meer smartphones verkocht dan Samsung.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ben je van plan om zo’n populaire iPhone 16 aan te schaffen? Houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!