De strijd tussen Facebook en Apple woedt voort, maar begon eigenlijk al jaren geleden. Zo kon een opeenstapeling van onenigheden uitgroeien tot een strijd tussen twee van de grootste techbedrijven van het moment.

Apple vs Facebook bereikt zijn hoogtepunt

Facebook en Apple kunnen al jaren niet meer met elkaar door een deur. The Wall Street Journal kreeg van anonieme bronnen een kijkje achter de schermen bij Facebook, waaruit blijkt dat het omslagpunt in 2018 al plaatsvond.

Destijds kwam er wereldwijd kritiek op Facebook door het privacyschandaal van Cambridge Analytics, waarna ook Tim Cook in een interview zijn afgunst over het bedrijf van Zuckerberg uitsprak. Cook riep op om de macht van Facebook via de overheid aan banden te leggen, omdat het schandaal had bewezen dat het bedrijf dit zelf niet kon regelen.

Dat schoot bij Zuckerberg in het verkeerde keelgat. In een vergadering zou de Facebook-topman hebben gezegd dat ze ‘Apple en Tim Cook’ pijn moeten doen. Het duurde een paar jaar tot we hier voor het eerst iets van zouden gaan zien.

Toen Apple vorig jaar de strijd aanging met Epic Games over het verwijderen van Fortnite uit de App Store, wilde Facebook zich hier achter de schermen ook in mengen. Het bedrijf zou contact hebben gezocht met Epic Games, documenten hebben geleverd met informatie over Apple en beloofd hebben dat ze ‘waar nodig zouden helpen’.

Anno 2021 lijkt Facebook er nu alsnog voor te kiezen om deze strijd publiekelijk te gaan uitvechten. Het bedrijf zou een rechtszaak aan het voorbereiden zijn waarin Apple beticht wordt van het hebben van een monopolistische positie. Ondertussen is de verstandhouding tussen de twee technologie-grootmachten zo slecht dat adviseurs en advocaten die voor beide bedrijven werken, zich af zouden vragen of het nog wel mogelijk is om tegelijk beide te adviseren.

Tim Cook uit openlijk zijn kritiek op Facebook

Terwijl Facebook zich achter de schermen voorbereidt, deelt Apple regelmatig in interviews wat steken onder water uit. Zo zei Tim Cook vorige maand nog dat Facebooks verdienmodel voor ‘polarisatie’ en ‘geweld’ zorgt.

Bovendien staat Apple op het punt om een kritieke klap aan dit model uit te delen. Binnenkort zou het bedrijf uit Cupertino een nieuwe functie voor iOS lanceren waarbij gebruikers zelf kunnen kiezen of hun internetverkeer en activiteit gevolgd mag worden door bedrijven als Facebook. Het volgen van gebruikers en op basis van die info advertenties verkopen is een van de belangrijkste verdienmodellen voor zowel Facebook als andere sociale netwerken.

Nu Apple op het punt staat om na een flinke deuk in de reputatie van Facebook ook een rake klap uit te delen aan de portemonnee van Mark Zuckerberg, zal het ons niet verbazen als de strijd tussen de twee bedrijven nog voor het einde van dit jaar zijn hoogtepunt bereikt.

