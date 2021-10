‘Apple VR-headset: release is uitgesteld tot eind 2022’

Terwijl eerder nog gespeculeerd werd over een release in begin 2022, lijkt het er nu op dat de VR-headset van Apple op z’n vroegst eind 2022 verschijnt. Dit meldt de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo.

Lees verder na de advertentie.

Release Apple VR-headset

Kuo is doorgaans zeer goed geïnformeerd over toekomstige producten van Apple. Zijn bronnen vertellen dat Apple pas tegen het einde van het vierde kwartaal van 2022 met de productie van de VR-headset begint. Dit betekent dat het apparaat waarschijnlijk eind 2022 of begin 2023 wordt gelanceerd.

Voordat Apple de headset wil lanceren, wil het bedrijf dat de software, diensten en het ecosysteem er volledig klaar voor zijn. Daar lijkt Apple meer tijd voor nodig te hebben. Ook merkt Kuo op dat het maken van een virtual of mixed reality-headset veel ingewikkelder is dan het produceren van een smartphone. Ze moeten immers door de gebruiker worden gedragen en veel ontwerpdetails hebben om comfortabel te worden gedragen.

Lees ook: Virtual reality vs augmented reality: wat is het en wat zijn de verschillen?

Kuo denkt ook dat Apple verder wil gaan dan games met AR of VR, waardoor de uitdagingen groter zijn dan bij de huidige headsets. ‘We denken dat Apple zijn headset positioneert voor verschillende applicaties; niet alleen voor games’, zegt Kuo. Het is niet duidelijk om wat voor applicaties het gaat.

Geruchten

Er zijn al veel geruchten geweest over de VR-headset van Apple. Het apparaat zou buitengewoon krachtig zijn en een 8K-beeldscherm hebben. Ook is de headset naar verluidt uitgerust met liefst zes camera’s, die worden ingezet voor het volgen van handbewegingen en de weergave van de echte wereld.

Waarschijnlijk is het VR-apparaat ook flink aan de prijs. Volgens geruchten moet de headset zo’n 3000 dollar kosten. Daarmee wordt het een echt nicheproduct. Mogelijk richt Apple zich vooral op bedrijven, waarbij de headset wordt gebruikt om de productiviteit bij het werken op afstand te verhogen.

Apple werkt overigens ook aan een Apple Glass, die wel een echt consumentenproduct wordt. Het bedrijf heeft nog wel veel tijd nodig om de bril te ontwikkelen. Naar verluidt mikt Apple op een release in 2025.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de VR-headset en Apple Glass? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief!