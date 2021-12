Zo ziet de Apple VR-headset 2022 er mogelijk uit

In 2022 kondigt Apple waarschijnlijk een compleet nieuw product aan: een VR-headset. Veel specificaties waren al gelekt, maar hoe komt de Apple-headset eruit te zien? De renders die je op deze pagina ziet, komen waarschijnlijk in de buurt van het uiteindelijke ontwerp.

Concept Apple VR-headset

De renders zijn gemaakt door ontwerper Ian Zeibo en het is geen nattevingerwerk. Het concept is namelijk gebaseerd op geruchten van The Information over het design van de VR-headset van Apple.

The Information zou interne foto’s hebben gezien van een vergevorderd prototype van de Apple-headset. De website liet weten dat het gaat om een slank apparaat met een gebogen scherm. De hoofdband is verwisselbaar en aan de voorkant bevindt zich zacht gaas, dat tegen het gezicht van de drager rust.

De website The Information maakte ook een schets van de headset, die een inspiratiebron is geweest voor deze renders. Te zien is dat het apparaat er een stuk eleganter uitziet dan bestaande headsets, zoals de Ocolus Quest. De voorkant is volledig zwart en de headset heeft een blauwe, verstelbare hoofdband. Er is ook een knop linksboven van het scherm; mogelijk de aan/uit-schakelaar.

Apple View

Zeibo noemt het apparaat de ‘Apple View’, maar de naam is nog onbekend. Wat we wel weten, is dat het een duur en high-end apparaat wordt, gericht op een niche-markt. De headset zou onder meer beschikken twee 8K-schermen, een M1-processor, technologie voor oogtracking en vijftien (!) camera’s om de realiteit in beeld te brengen.

De prijs is nog niet bekend, maar volgens The Information heeft Apple het intern over een prijs rond de 3000 dollar. Overigens werkt Apple ook aan een AR-bril en die is wél gericht op de gemiddelde consument. Het duurt nog wel even tot de Apple-bril verschijnt: Apple mikt op een release in 2025. De VR-headset komt een stuk eerder, waarschijnlijk eind 2022.

