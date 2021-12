‘Apple VR-headset 2022 richt zich op gamen en communicatie’

De kans is groot dat er in 2022 een compleet nieuw Apple-product verschijnt: de Apple VR-headset. Nu wordt ook duidelijk waar de headset voor bedoeld is: gamen, media en communicatie.

Apple VR-headset 2022

De goed ingelichte Mark Gurman van Bloomberg laat dit weten in zijn wekelijkse Power On-nieuwsbrief. Er gaan al langer geruchten over de VR-headset, maar tot nu was onduidelijk wat de belangrijkste functionaliteiten van het VR-apparaat zijn.

Gurman denkt dat de headset zich concentreert op drie ‘killer’-functies: gamen, media en communicatie. ‘Gamen zou een sterke focus van de machine moeten zijn’, schrijft Gurman. ‘Vooral gezien het feit dat het apparaat meerdere processors, een ventilator, schermen met extreem hoge resolutie en een eigen App Store heeft’.

Dan de andere pijler: media. Gurman verwacht dat Apple zal samenwerken met mediabedrijven om content te maken die op een VR-apparaat kan worden bekeken. Meer details geeft hij niet, maar mogelijk gaat het bijvoorbeeld om films die je in een virtuele bioscoopomgeving bekijkt.

De VR-headset richt zich ook op communicatie. Communiceren kan dan ook met Animoji, zegt Gurman. Dit betekent dat het het apparaat je gelaatsuitdrukkingen herkent. Ook zou een ‘VR FaceTime-achtige ervaring’ mogelijk zijn. Wat Gurman daarmee bedoelt is niet duidelijk. Wellicht kun je met elkaar vergaderen in een virtuele 3D-ruimte, iets wat al mogelijk is met VRChat.

Eerder geruchten

Er zijn al veel geruchten geweest over de Apple VR-headset. Het apparaat zou bijvoorbeeld relatief licht zijn en beschikken over twee 4K-schermen met micro-led-technologie. De VR-bril heeft verder 15 camera’s, Wifi 6E en een geavanceerde processor, die ongeveer net zo krachtig is als de M1-processor van de Mac.

Volgens Ming-Chi Kuo – een andere betrouwbare Apple-analist – start de massaproductie van de Apple headset in het tweede kwartaal van 2022. In het vierde kwartaal (oktober, november of december) van 2022 zou het apparaat worden gelanceerd.

