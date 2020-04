Apple heeft Voysis overgenomen, meldt Bloomberg. Het bedrijf uit Cupertino gaat de kennis van deze start-up waarschijnlijk gebruiken om spraakassistent Siri te verbeteren.

Natuurlijkere spraakopdrachten

Kort na de overname van weer-app Dark Sky, is nu ook Voysis aan de beurt om te gaan werken voor Apple. Dit bedrijf heeft een platform ontwikkeld voor digitale spraakassistenten om het natuurlijk taalgebruik van mensen beter te begrijpen. Hierdoor ben je minder gebonden aan specifieke spraakopdrachten.

Een ondertussen verwijderde webpagina van Voysis liet zien hoe het werkt. Het platform kan uitspraken als “ik heb een nieuwe televisie nodig” en “mijn budget is 1.000 euro” begrijpen, en verwerken. Men leverde deze AI-techniek ook al aan andere bedrijven om in hun eigen apps en spraakassistenten te implementeren.

Waarschijnlijk gaat Voysis zijn expertise inzetten voor Siri, Apples spraakassistent. Apple heeft dit echter niet bevestigd, zoals we gewend zijn van eerdere overnames. Een woordvoerder van de iPhone-maker vertelt dat het bedrijf “van tijd tot tijd kleinere technologiebedrijven koopt en over het algemeen niet praat over zijn doel of plannen.”

Jacht op AI-start-ups

Voysis is zeker niet de eerste AI-start-up die Apple overneemt. Zo heeft de telefoongigant in januari ook al Xnor.ai opgekocht. Dit bedrijf ontwikkelde een techniek waarbij alle AI-algoritmes volledig op het toestel zelf worden uitgevoerd. Dit levert betere privacy en efficiënter energiegebruik op.

In de afgelopen jaren is Apple een van de belangrijkste kopers van kleinere bedrijven die gespecialiseerd zijn in kunstmatige intelligentie. Naast Voysis en Xnor.ai bestaat het portfolio van het bedrijf inmiddels ook uit voormalig start-ups als Turi, VocalIQ, Perceptio, Emotient en Laserlike.

Siri moest het de afgelopen jaren qua intelligentie steevast afleggen aan andere digitale hulpjes, zoals de Google Assistent. Beetje bij beetje wordt de spraakassistent echter steeds slimmer.